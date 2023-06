Sunny Deol: मे निकला गड्डी लेके, मुलाच्या संगीत सेरेमनीमध्ये सनी बनला तारा सिंग, व्हिडिओ व्हायरल

By

Sunny Deol Dance Gadar song In Karana Deol Sangeet video: अभिनेता सनी देओल सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. सनीचा गदर सिनेमा पुन्हा प्रदर्शित झालाय. याशिवाय लवकरच गदर २ सिनेमा प्रेक्षकांच्या येतोय.

याशिवाय सनीचा मुलगा करण देओल आता लग्नबंधनात अडकणार आहे. करण आणि आणि द्रिशा आचार्य 18 जूनला लग्नबंधनात अडकणार आहेत.

त्यामुळे देओल कुटुंबात आनंदाचं वातावरण आहे. करणच्या संगीत सोहळ्याला सनी देओल तारा सिंग बनून अवतरला आहे.

(Sunny deol Becomes Tara Singh In Son karan deol Sangeet Ceremony, Video Goes Viral)

देओल कुटुंबात प्री-वेडिंग फंक्शन्स सुरू आहेत, जिथे संपूर्ण कुटुंब खूप एन्जॉय करत आहे. शुक्रवारी करण देओलचा संगीत सोहळा पार पडला, ज्यामध्ये त्याचे वडील म्हणजेच सनी देओल त्याच्या 'गदर' चित्रपटातील लूकमध्ये पोहोचला.

तारा सिंगच्या रूपात सनी देओलची एन्ट्री होताच सर्वांचे लक्ष त्याच्या लूककडे गेले. गदर चित्रपटातील 'मैं निकला गड्डी लेके' या गाण्यावर सनी देओलने जबरदस्त डान्स केला.

सनी देओलने ग्रे कुर्ता आणि तपकिरी रंगाची पँट परिधान केली होती. त्याने तपकिरी चेक कोट आणि तपकिरी पगडी घातली होती. तारा सिंग लूकसाठी सनीने काळे शूज घातले होते.

सनी देओलने फंक्शनमध्ये प्रवेश करताच सर्वांनी त्याला दाद दिली. सनी देओलच्या डान्स परफॉर्मन्सचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

वयाच्या ६६ व्या वर्षी सनी पाजींनी दाखवलेली ऊर्जा खरोखरच अप्रतिम आहे. सनी देवरलच्या जबरदस्त डान्सबद्दल चाहते तिचे कौतुक करत आहेत.

सनी देओलचा चित्रपट गदर २ ऑगस्टला रिलीज होत आहे. सध्या मीडियाच्या नजरा सनी देओलचा मुलगा करण देओलच्या लग्नावर आहेत, उद्या म्हणजेच 18 जूनला करण आणि दिशा लग्नबंधनात अडकणार आहेत.

त्यानंतर बॉलिवूड स्टार्ससाठी ग्रॅण्ड रिसेप्शन होणार आहे. एकूणच देओल कुटुंबात सध्या आनंदाचं वातावरण आहे असं म्हणता येईल