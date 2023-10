By

Sunny Deol Gadar 3 Will Be Announce In 2024: बॉलिवूड अभिनेता सनी देओलचा सुपरहिट सिनेमा 'गदर'ने बॉक्स ऑफिसवर गदर केला होता. त्यानंतर तब्बल 22 वर्षांनी गदरचा दुसरा भाग आला. अनिल शर्मा दिग्दर्शित सनी देओल आणि अमिषा पटेल यांचा 'गदर 2' चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला.

तब्बल 22 वर्षांनंतर 'तारा सिंह' आणि 'सकीना' यांची जोडी पुन्हा पेक्षकांच्या भेटीला आली. 11 ऑगस्टला रिलिज झालेल्या 'गदर 2' ने अनेक रेकॉर्ड मोडले. त्यानंतर दिग्दर्शक अनिल शर्मा यांनी गदरच्या तिसऱ्या भागाबद्दल माहीती दिली होती.

त्यानंतर प्रेक्षकांना 'गदर 3' बद्दल जाणुन घेण्याची उत्सुकता आहे. निर्माते लवकरच 'गदर' च्या तिसऱ्या भागाची तयारी करत असून लवकरच 'गदर 3' सिनेमाचे शुटिंग सुरु होणार असल्याची चर्चा आहे. या चित्रपटाचा पहिला भाग 2001 आणि दुसरा 2023 मध्ये आला होता. आता अनिल शर्मा 'गदर 3' लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

मिडिया रिपोर्टनुसार असाही दावा करण्यात आला आहे की, या सिनेमाचे बॅकड्रॉप बनारसमध्ये शूट करण्यात येणार आहे. नोव्हेंबरपासूनच गदर 3 चे शूटिंग सुरू होणार आहे. या चित्रपटाचे शुटिंग 14 ते 15 दिवस वेगवेगळ्या ठिकाणी केले जाणार आहे.

'गदर-3' ची अधिकृत घोषणा 2024 मध्ये करण्यात येणार आहे. पुढिल वर्षी ऑगस्टमध्ये या चित्रपटाचे शूटिंगही सुरू होणार आहे. तर 15 ऑगस्ट 2025 ला 'गदर 3' चित्रपटगृहात रिलीज होणार असल्याचे बोलले जात आहे.

तारा आणि सकिनाची कथा गदर आणि गदर 2 मध्ये दाखवण्यात आली होती तर गदर 2 मध्ये प्रेक्षकांना उत्कर्ष शर्मा आणि सिमरत कौरची प्रेम कहानी पहायला मिळाली. त्यामुळे आता 'गदर-3' मध्ये या दोघांचीच स्टोरी पुढे चालणार आहे. मनीष वाधवाचा मुलगा खलनायक बनुन आता पुढच्या भागात आपल्या वडिलाच्या मृत्यूचा बदला घेणार आहे.

1947 च्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर आधारित ''गदर: एक प्रेम कथा' या चित्रपटाचा गदर 2' हा सिक्वेल होता. या चित्रपटाने 526 कोटींच्या जवळपास कमाई केली होती. आता चाहते 'गदर 3' साठी खुप उत्सुक आहेत.