Sunny Leone: सनी लिओनीला पाहून 'सिडनी'कर घायाळ.. खास लुकने गाजवला फिल्म फेस्टिव्हल..

Sunny Leone in Sydney Film Festival: फॅशन आयकॉन आणि मॉडेल म्हणून जगभर ओळख असणारी आणि नंतर अभिनयातून बॉलीवुड मध्ये पदार्पण करणारी सनी लिओनी कायमच चर्चेत असते. ती सोशल मिडियावर प्रचंड सक्रिय असते.

आज तिला अभिनत्री म्हणून एक वेगळी ओळख मिळाली असून तिने सर्वांच्याच नजरा बदलून टाकल्या आहेत. तीचा पोर्न इंडस्ट्री मधील काम थांबवण्याचा निर्णय असो किंवा मूल दत्तक घेण्याचा..

तिच्या प्रत्येकच निर्णयाने तिचे चाहते खुश झाले आहेत. आज पुन्हा एकदा सनी चर्चेत आली आहे. कारण सध्या ती सिडनी फिल्म फेस्टिवल मध्ये गेली आहे. तिच्या 'केनेडी' चित्रपटाचं तिथे स्क्रीनिंग होणार आहे.

या फेस्टिवलसाठी सनीने केलेला खास लुक नुकताच समोर आला आहे, हा लुक पाहून नेटकरीच नाही तर समस्त 'सिडनी'करही तिच्यावर फिदा झाले आहेत.

(Sunny Leone Looks Hot As She Rules The Red Carpet Of The Sydney Film Festival)

अभिनेत्री सनी लिओनी तिच्या फॅशन गेममुळे कायम चर्चेत असते. आधी कान्स फिल्म फेस्टिव्हल आणि आता सिडनी फिल्म फेस्टिवल तिच्या फॅशन च्या अनोख्या अदा बघून सगळेच अवाक आहेत.

कान्स फिल्म फेस्टिवल मध्ये 'केनेडी' चित्रपटाने सगळ्यांची मन जिंकल्या नंतर आता हा चित्रपट सिडनी फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये जाऊन पोहचला आहे. सिडनी फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये तिच्या फॅशन आणि फिल्म दोन्हीच्या चर्चांना उधाण आलं असल्याचं समजतंय !

सिडनी फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये केनेडीच्या स्क्रिनिंगसाठी सनीने साईशा शिंदेचा मोहक स्ट्रॅपलेस फिकट निळा फ्लोय ड्रेस घातला आणि सनीच सौदर्य अजून खुलून आलं. हा स्टायलिस्ट लूक हितेंद्र कपोपारा याने स्टाइल केला होता.

सिडनी फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये सनी लिओनी हिने तिच्या फॅशन ने पुन्हा एकदा प्रेक्षकांची मन जिंकून घेतली. मॉडिश लुक्स आणि फॅशन आयकॉन असलेली सनी या अनोख्या लूक मध्ये मनमोहक दिसत होती.

केनेडी हा चित्रपट भारतात प्रदर्शित होण्याची सगळेच आतुरतेने वाट पाहत आहेत. केनेडी च्या सोबतीने सनी अनेक नवीन भूमिका मधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असल्याचं समजतय.

तिच्या या लुकची सध्या सोशल मिडियावरही भरपूर चर्चा आहे. नेटकऱ्यांनी तिचं कौतुक करत कमेंटचा नुसता पाऊस पाडला आहे. तर सिडनीमध्येही सनीने आपल्या जबरदस्त लुकनं सर्वांवर छाप पाडली.