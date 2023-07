By

Suriya Fan Died News: टॉलिवूड अभिनेता सूर्याचा नुकताच 23 जुलैला वाढदिवस झाला. पण या वाढदिवसाला मात्र गालबोट लागलंय.

सूर्याच्या वाढदिवसानिमित्त त्याच्या दोन फॅन्सच्या मृत्यु झाला. पालनाडू जिल्ह्यात सुर्याच्या वाढदिवसानिमित्त बॅनर लावताना विजेचा धक्का लागून मृत्यू झाला.

(suriya two young fan died due to electric shock in andhra pradesh)

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आंध्र प्रदेशातील पालनाडू जिल्ह्यातील मोपुलावरीपालम गावात विजेच्या धक्क्याने नरसरावपेट मंडळाचे नक्का व्यंकटेश आणि पोलुरी साई यांचा मृत्यू झाला.

मिळालेल्या माहितीनुसार, दोघेही अभिनेता सूर्याचे बॅनर लावण्याचा प्रयत्न करत असताना त्यांना विजेचा धक्का बसला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फ्लेक्सीचा लोखंडी रॉड ओव्हरहेड इलेक्ट्रिक वायरच्या संपर्कात आल्याने ही घटना घडली. यात दोन्ही तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला.

पोलीस अधिकार्‍यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही मृत व्यक्ती नरसरावपेठ येथील एका खाजगी पदवी महाविद्यालयात द्वितीय वर्षात शिकत होते.

मृतदेह नरसरावपेठ शासकीय रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला. पोलुरी साईची बहीण अनन्या हिने तिच्या भावाच्या मृत्यूसाठी कॉलेजला जबाबदार धरले.

मृत पावलेल्या पोलुरी साईची बहीण म्हणाली, "माझ्या भावाच्या मृत्यूला कॉलेज जबाबदार आहे. आम्ही कॉलेजला भरमसाठ फी भरतो.

कॉलेजमध्ये येण्यापूर्वी त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं की विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता आणि देखरेख केली जाईल. पण कॉलेज, वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि देखरेख करत नाही.

आम्ही रोजंदारी कामगार आहोत. कॉलेजची फी भरण्यासाठी आम्ही खूप संघर्ष करतो, माझ्या भावाच्या चांगल्या आयुष्यासाठी धडपडत असताना ही घटना घडली."