व्हिडिओः डान्स करत असलेल्या ऐश्वर्या रायच्या मागे असलेल्या सुशांत सिंहला ओळखलंत का?

मुंबई- अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या अचानक जाण्याने त्याचे चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. सुशांतच्या आत्महत्येमागचं कारणंही अद्यापही समजू न शकल्याने चाहते तणावात आहेत. सुशांतचे चाहते त्याच्या आठवणींमध्ये दुःखी आहेत. सोशल मिडियावर ते त्याच्या जुन्या आठवणी शेअर करत आहेत. अशीच सुशांतची एक जुनी आठवण सध्या सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये सुशांत अभिनेत्री ऐश्वर्या रायच्या मागे डान्स करताना दिसत असल्याचा दावा नेटकरी करत आहेत. हे ही वाचा : सुशांतच्या आणखी एका चाहत्याने केली आत्महत्या बॉलीवूडमध्ये पदार्पण करण्याआधी सुशांत प्रसिद्ध कोरिओग्राफर शामक दावर यांच्या डान्स ग्रुपचा भाग होता. सुशांतच्या मृत्युनंतर शामक दावर यांनी त्याला श्रद्धांजली देखील वाहिली होती. सोशल मिडियावर २००६ मधील कॉमनवेल्थ गेम्सच्या अंतिम सोहळ्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये ऐश्वर्या डान्स करताना दिसतेय. तिच्यामागे अनेक बॅग्राऊंड डान्सर्स दिसून येत आहेत. रिपोर्टनुसार या बँग्राऊंड डान्सर्समध्ये सुशांत देखील आहे. मात्र हा व्हिडिओ जुना असल्या कारणाने यात बँग्राऊंड डान्सर्स फार अंधूक दिसून येत आहेत. त्यामुळे सुशांतला तसं ओळखणं देखील कठीण आहे. सुशातने एका सिनेमाच्या प्रमोशन दरम्यान सांगितलं होतं की कॉमनवेल्थमध्ये ऐश्वर्यासोबत बँग्राऊंड डान्सर म्हणून त्याने काम केलेलं. त्याला इतर डान्सर्ससोबत ऐश्वर्याला लिफ्ट करायचं होतं. तो तिचा खूप मोठा चाहता होता. तिला डान्समध्ये वर उचलल्यानंतर खाली ठेवायलाच तो विसरुन गेला होता. सुशांतने सांगितलं होतं की यानंतर तो कॉलेजमध्ये चांगलाच प्रसिद्ध झाला होता. सुशांत ऐश्वर्याच्या धुम अगेन या गाण्याचा देखील एक भाग होता. इतकंच नाही तर सुशांतचा शाहरुख खानचा देखील खूप मोठा चाहता होता. सुशांतचा एक जुना व्हिडिओ देखील व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये तो त्याच्या मित्रासोबत शाहरुखच्या गाण्यावर त्याची नक्कल करत आहे. sushant singh rajput old video viral dancing as background dancer of aishwarya rai

