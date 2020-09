ड्रग्ज अँगलचा तपास नकोय, असे म्हणत आहेत सुशांतचे कुटुंबीय

मुंबई : अनेकांच्या मनात घर निर्माण केलेला अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतचा जून महिन्यात मृत्यू झाला. सुशांतच्या मृत्यू संदर्भात सीबीआयचा तपास सुरूच आहे. या प्रकरणामुळे बॉलीवूडमधील ड्रग्जच्या वापराबाबतचा मुद्दा समोर आला आहे. पूर्वीपासूनच बॉलीवूडमधील अभिनेत्यांना ड्रग्ज घेतल्याशिवाय अभिनयच करत येत नाही, असा आरोप होत आहे. त्यातीलच एक म्हणजेच सुशांतसिंह राजपूतसुद्धा ड्रग्ज घेत होता, असा आरोप सुशांतची माजी मॅनेजर श्रुती मोदी हिच्या वकिलांनी केला होता. परंतु आता सुशांतच्या कुटुंबातील सदस्यांनी ड्रग्ज अँगलची तपास करण्याविरोधात भूमिका घेतली आहे. या कारणांमुळे सध्या अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून सुशांतच्या मृत्यूचा तपास सीबीआयने सुरु केलेला आहे. सुशांतची गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती आणि तिचा भाऊ शोविक चक्रवर्ती, सुशांतचा मित्र सिद्धार्थ पिठाणी, स्वयंपाकी नीरजसिंह आणि अकाउंटंट रजत मेवाती यांची चौकशीही केली आहे. या प्रकरणासंदर्भात रिया चक्रवर्तीच्या आई-वडिलांचीसुद्धा चौकशी करण्यात आली होती. अद्यापही सीबीआयकडून काही जणांची चौकशी सुरूच आहे. सुशांतच्या मृत्यू प्रकरणी आता ड्रग्जचा अँगलही समोर आलेला आहे. यात अनेक आरोप-प्रत्यारोप सुरू असलेले दिसून येत आहे. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने मुंबईमध्ये अब्बास लखानी, कर्ण अरोरा आणि झैद विलाट्रा या तिघांना अटक केली आहे. सुशांत प्रकरणात समोर आलेल्या चॅटच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे. यामुळे बॉलीवूडमधील ड्रग्जचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित झाला आहे. सुशांतचा मॅनेजर सॅम्युएल मिरांडा याच्या ओळखीचा ड्रग डिलर बसित परिहार यालाही अटक करण्यात आलेली आहे. सुशांत सिंह राजपूत हा गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्तीला भेटण्याच्या सुरुवातीपासूनच ड्रग्ज घेत असल्याचे श्रुती मोदीचे वकील अशोक सराओगी यांनी केला होता. त्यावेळी ते म्हणाले, सुशांतचे त्याच्या कुटुंबीयासोबत संबंध व्यवस्थित नव्हते. सुशांत ड्रग्ज घेत असल्याची माहितीसुद्धा कुटुंबीयांना माहित होती. यामुळे सुशांत रुग्णालयातसुद्धा गेला होता. त्यावेळी सुशांतला भेटण्यासाठी त्याच्या तीनही बहिणी नोव्हेंबर 2019 मध्ये आलेल्या होत्या. सुशांतची त्यबेत चांगली नसल्यामुळे त्या सुशांतला घेऊन परत जाणार होत्या. मात्र, त्यावेळी त्यांच्यात मोठे भांडण झाले आणि त्या सुशांतच्या घरातून बाहेर पडून हॉटेलवर राहण्यास निघाल्या. सुशांत आणि त्याच्या बहिणीच्या भांडणांमुळे तो अस्वस्थ झाला. त्यामुळे तो खारमधील हिंदुजा रुग्णालयात 24 नोव्हेंबर 2019 गेला. त्यावेळी सुशांतचे वडील के.के.सिंह हे रुग्णालयात कॉल करुन त्याच्याशी बोलण्याची मागणी करीत होते. मात्र, सुशांतने कुटुंबातील कोणाशीही बोलण्यासाठी तयार नव्हता. त्यावेळी कुटुंबातील व्यक्तींशी बोलल्यास त्याची प्रकृती आणखी ढासळण्याची शक्यता होती, असे सराओगी यांनी सांगितले होते. सुशांतच्या वडिलांचे वकील विकाससिंह यांचे पुत्र वरुणसिंह यांनी याबद्दल खुलासा केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, सुशांतच्या कुटुंबीयांनी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये ड्रग्ज अँगलचा कोणताही उल्लेख नव्हता आणि अशा कसल्याही प्रकारची मागणीसुद्धा आम्ही केली नव्हती. या प्रकरणाती कुटुंबीयांची भूमिका माझे वडील विकाससिंह माध्यमांसमोर स्पष्ट करणार आहे. अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत हा 14 जूनला मुंबईतील घरी मृतावस्थेत सापडला होता. त्याचा तपास मुंबई पोलिस करत होते. या तपासाप्रकरणी पोलिसांनी 56 जणांचे जबाब नोंदविले होते. यात सुशांतचे कुटुंबीय, त्याचे मित्र, अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाब्रा यांच्यासह इतर काही जणांचा समावेश होता.



