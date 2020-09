सुशांतचा अंतिम संस्कारादरम्यानचा 'तो' व्हिडिओ पाहून चाहत्यावर भडकली अंकिता लोखंडे, म्हणाली 'आत्ताच्या आत्ता डिलीट करा'

मुंबई- दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्युला तीन महिने उलटून गेले. या तीन महिन्यात त्याच्या मृत्युशी संबंधित अनेक गोष्टींवर तपास सुरु आहे. सध्या सुशांत मृत्यु प्रकरणात सीबीआय, ईडी आणि एनसीबी या एजंसी वेगवेगळ्या दिशेने तपास करत आहेत.मात्र अजुनही हे स्पष्ट होऊ शकलेलं नाही की सुशांत आत्महत्या केली की त्याची हत्या झालीये. या प्रकरणी अजुनही तपास सुरु आहे. चाहते आणि सुशांतचे कुटुंबिय अजुनही याच आशेवर आहेत की सत्य समोर येईल. या दरम्यान सोशल मिडियावर सुशांत सिंह राजपूतचा एक व्हिडिओ व्हायरल होऊ लागलाय. हा व्हिडिओ पाहून सुशांतची एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे खूपंच दुःखी आहे. हा व्हिडिओ शेअर करणा-यावर अंकिता चांगलीच भडकली आहे.

ट्विटवर एका युजरने सुशांतचा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये सुशांतवर अंतिम संस्कार सुरु आहेत. यात सुशांतचा मृतदेह दिसतोय. हा व्हिडिओ शेअर करताना युजरने लिहिलंय की, 'मला हा व्हिडिओ शेअर करण्याची इच्छा नव्हती मात्र मी या कारणासाठी हा व्हिडिओ शेअर करत आहे की जर कधी कोणाला बॉलीवूडचे सिनेमे पाहण्याची इच्छा झाली तर हा चेहरा लक्षात ठेवा.' या युजरने हा व्हिडिओ पोस्ट करत यात सुशांत सिंहची बहीण श्वेता आणि अंकिता लोखंडेसोबतंच केआरके पर्यंत अनेकांना टॅग केला आहे.

I Don't want to share this video but sharing just because if everyou feel to watch any bollywood movie just see this once #justiceforsushantsinghrajput @nilotpalm3 @shwetasinghkirt @anky1912 @ishkarnBHANDARI @pradip103 @kamaalrkhan @mamta_kale @AnimaSonkar @arnabofficial_7 pic.twitter.com/SSdibLqniX

युजरने शेअर केलेला सुशांतचा हा व्हिडिओ पाहून अंकिताला राग आला. तिने त्याला रिट्विट करत म्हटलं, 'तुम्ही बरे आहात ना? असे व्हिडिओ शेअर करणं बंद करा. आम्हा सगळ्यांसाठी हे पाहणं खूप कठीण आहे. तुम्हाला विनंती आहे की कृपया हा व्हिडिओ आत्ताच्या आत्ता डिलीट करा. आम्हाला माहित आहे की तुम्ही त्याच्यावर प्रेम करता परंतु समर्थन करण्याचा हा योग्य मार्ग नाही. मी हात जोडून विनंती करते की हा व्हिडिओ डिलीट करा.

What’s wrong with u .stop posting such videos they are very disturbing for all of us .its a request to remove this video rite now .. we know u love him but this isn’t the way to show ur support or love to him remove this video rite now !! https://t.co/1BjVy9SCDe

— Ankita lokhande (@anky1912) September 29, 2020