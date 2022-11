Sushmita Sen birthday: लग्न न करताच आई झाली सुष्मिता सेन! अजूनही बॉलीवुडमध्ये दबदबा कायम..

By

Sushmita Sen : 'मिस इंडिया', 'मिस युनिव्हर्स' आणि कित्येक चित्रपट सुपरहिट करणारी सुपरहॉट अभिनेत्री म्हणजे सुष्मिता सेन. ती चित्रपटात असो वा नसो या ना त्या कारणाने ती लाईम लाइट मध्ये असे हे नक्की. सतत चर्चेत असणाऱ्या या अभिनेत्रीचा आज 47 वा वाढदिवस. त्या निमित्ताने जाणून घेऊया तिचे मातृत्व आणि चर्चेत असण्याची कारणं..

(Sushmita Sen birthday she adopted two daughters without marriage )

हेही वाचा: Zeenat Aman birthday: 70च्या दशकातला बोल्डनेसचा कहर! झीनत अमानने ओलांडल्या होत्या सर्वच मर्यादा..

सुश्मिता सध्या बरीच चर्चेत आहे. तिची ‘आर्या’ वेब सिरिज असो, ललित मोदी प्रेमप्रकरण किंवा नव्याने येऊ घातलेली 'टाली' ही वेब सिरिज. या वेब सिरिज मध्ये तर तिने तृतीयपंथी गौरी सावंतची भूमिका साकारली आहे. या तिच्या भूमिकेच विशेष कौतुक केलं जात आहे. सुश्मिताने आजवर आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं तर जिंकलीच पण तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही ती चर्चेत राहिली आहे. त्यापैकी सर्वात महत्वाचा विषय ठरला ते तिचं मातृत्व..

हेही वाचा: Chinmay Mandlekar: ह्यांना काय कळतं रे? म्हणत चिन्मय मांडलेकरने सांगितला ऐतिहासिक क्षण

सुश्मिताने आजवर 46 वर्षात लग्न केलेले नाही. तिने आजवर अनेकांसोबत अफेअर केले आहे. पण लग्न मात्र कुणाशीही केले नाही. तरीही सुश्मिताला दोन मुली आहे. या मुली तिने दत्तक घेतल्या आहेत. वयाच्या 24 व्या वर्षी यशाच्या शिखरावर असताना तिने पहिली मुलगी दत्तक घेतली. रिणी सेन असे तिचे नाव आहे. 2000 साली तिने रिणीला दत्तक घेतल्यानंतर तिने 2010 मध्ये म्हणजे जवळपास 10 वर्षांनी तिने दुसरी मुलगी ''अलिशा सेन' हीला दत्तक घेतले.

या दोनही मुलींच्या दत्तक प्रक्रियेवेळी तिला अनेक प्रश्न विचारले गेले. पण तिने सगळ्या प्रश्नांचा धिटाईने सामना करत प्रत्येकाला सडेतोड उत्तर देत आपले मातृत्व सिद्ध केले. सुष्मिताक्षहे प्रेमकरण असो किंवा मुलींना दत्तक घेणे टी प्रत्येक निर्णय घडसाने घेते, त्यावर ठाम असते आणि समाजात अगदी बिनधास्त वावरते.

सुश्मिताने 1994 साली मिस इंडियाचा किताब जिंकल्यानंतर ती खऱ्या अर्थाने चर्चेत आली. पुढे सुष्मिताने 'मिस युनिव्हर्स'चाही किताब पटकावला. महेश भट यांच्या 'दस्तक' या सिनेमाच्या माध्यमातून सुष्मिताने 1997 साली मनोरंजनसृष्टीत पदार्पण केले. तिचा पहिला सिनेमा फारसा चालला नही पण ती जिद्दीने काम करत राहिली आणि पुढे तिचे अनेक चित्रपट हिट ठरले.

सुश्मिताचे 'सिर्फ तुम', 'बीवी नंबर 1' 'आँखे', 'समय', 'मैं हूँ ना', 'बेवफा', 'मैंने प्यार क्यूँ किया', 'चिंगारी' असे अनेक चित्रपट हिट ठरले आहेत. चित्रपटाप्रमाणे तिच्या अफेअरमुळेही ती चर्चेत राहिली आहे. दिग्दर्शक विक्रम भट्, उद्योजक साबीर भाटिया, अभिनेता रणदीप हुडा, सिने-निर्माता मानव मेनन, क्रिकेटर वसीम अक्रम अशा अनेक लोकांसोबत सुष्मिताचे नाव जोडले गेले होते. सुष्मिता सेन आणि रोहमन शॉल 2018 पासून एकमेकांना डेट करत होते. त्यानंतर त्यांचं ब्रेकअप झालं. मध्यंतरी ललित मोदी यांनी सुष्मिता आणि त्यांच्या नात्याबद्दल जाहीर केलं होतं. त्यानंतरही बऱ्याच चर्चा रंगल्या होत्या.