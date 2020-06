नेटीझन्सकडून स्वरा भास्करवर कौतुकाचा वर्षाव; काय केलं असं विशेष काम वाचा

मुंबई ः दिल्लीहून आलेल्या स्वरा भास्करला हिंदी चित्रपटसृष्टीत एकापेक्षा एक चित्रपट मिळत गेले आणि अल्पावधीतच तिला कमालीची लोकप्रियता मिळाली. तनू वेड्स मनू, गुजारिश, रांझणा, तनू वेड्स मनू २, प्रेम रतन धन पायो, नील बट्टे सन्नाटा अशा काही चित्रपटांमध्ये तिने काम केले आणि आपल्या अभिनयाची चुणूक दाखविली. स्वरा आपल्या अभिनयाबरोबरच वादग्रस्त ट्विटमुळे नेहमीच चर्चेत असते. ती सोशल मीडियावर खुलेपणाने आपले विचार मांडत असते. आणि कधी तरी या कारणामुळे तिला ट्रोलदेखील केलं जातं. पण ती अजिबात घाबरत नाही. आपले म्हणणे ती स्पष्टपणे मांडत असते. मात्र या वेळी स्वरा एका वेगळ्या कारणाने चर्चेत आहे. आणि आता तिने केलेल्या कामामुळे सोशल मीडियावर तिचे कौतुक सुरू आहे. ...म्हणून मुंबईच्या रस्त्यावर उतरल्या 2 हजार टॅक्सी सध्या कोरोनामुळे संकटात सापडलेल्या अनेक कामगारांना कलाकार मदत करीत आहेत. अभिनेता सोनू सुदने अनेक कामगारांना मदत केली आहे तसेच येथे अडकलेल्या अनेक मजुरांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी त्याने बसही उपलब्ध केली आहे. सोनू सुद सध्या या मजुरांसाठी मसिहा बनला आहे. अनेक मजूर त्याचे गुणगान गात आहेत. गेले अनेक दिवस अभिनेता सोनू सूदचे प्रवासी मजुरांना घरी पोहोचवल्याने कौतुक केले जात आहे. अशाच मदतीसाठी आता स्वरानेदेखील पुढे आली आहे. एका विद्यार्थ्याने स्वराला गुजरातमध्ये 100 विद्यार्थी दोन महिन्यापासून अडकले असल्याची माहिती सोशल मीडियावर दिली. या विद्यार्थ्याने स्वराकडून मदत मागितली. यावर स्वराने त्या सर्वांचे डिटेल्स मागितले आणि त्यांना घरी पोहचवण्याची व्यवस्था तिने केली. याबरोबरच स्वरा दिल्लीतील बऱ्याच मजुरांना त्यांच्या गावी पोहचवण्याची व्यवस्था करत आहे. आता स्वरा दिल्लीत आपल्या घरी आहे आणि तेथे राहून मजुरांना जेवढी मदत करता येईल तेवढी ती करीत आहे.

Web Title: Swara Bhaskar helped the students who were stuck in the lockdown