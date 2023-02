लग्नानंतर फ्रिज, सुटकेस, अनैतिक टीका करणाऱ्यांची Swara Bhaskar च्या एका कृतीने झाली बोलती बंद

Swara Bhaskar News: निल बटे सन्नाटा, रांझणा, तनु वेड्स मनु अशा सिनेमांमधून लोकप्रिय झालेली अभिनेत्री म्हणजे स्वरा भास्कर. स्वराने गुपचूप कोर्ट मॅरेज करून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. व्हॅलेंटाईन डेच्या दोन दिवसानंतर १६ फेब्रुवारीला स्वराने फहाद अहमद सोबत लग्न केलं. स्वराच्या लग्नानंतर तिच्यावर चहूबाजूंनी टीका झाली. पण आता स्वराच्या एका कृतीने सर्वांची बोलती बंद झालीय.

काही महिन्यांपूर्वी श्रद्धा वालकर हत्याकांड घडलं. श्रद्धाचा पार्टनर आफताबने श्रद्धाचा खुन करून तिचे तुकडे फ्रिजमध्ये ठेवल्याची धक्कादायक गोष्ट घडली. याच गोष्टीचा संदर्भ देऊन स्वराच्या लग्नावर सुद्धा टीका केली जातेय. स्वराचं लग्न झाल्यापासून अनेकांना ते लग्न तितकंसं पटलेलं दिसत नाहीये. स्वराच्या लग्नावर धार्मिक टीका केली जात आहे.

पण नुकतंच स्वराने एक ट्विट करून तिच्या सर्व टीकाकारांची बोलती बंद केलीय. टिकाकार: फ्रिज, सुटकेस, अनैतिक असं काही काही संभाषण करत आहेत. पण आम्ही: असं ट्विट करून स्वराने तिचा आणि फहादचा फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट केलाय. या फोटोत फहाद आणि स्वरा एकदम आनंदात दिसत असून लग्नाच्या वेळी एकमेकांना मिठी मारताना दिसत आहेत.