परखड मते मांडणारी स्वरा करते आहे, या पत्रकाराला डेट

मुंबई ः थेटपणे विषयाला हात घालत विषय तडीस नेणारी तसेच परखड मतं मांडणारी अभिनेत्री म्हणजे स्वरा भास्कर. रांझना’, ‘तनू वेड्स मनू’, ‘नील बट्टे सन्नाटा’, ‘वीरे दी वेडिंग’ या चित्रपटांमध्ये तिने साकारलेल्या भूमिका प्रेक्षकांना विशेष लक्षात राहिल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी तिच्या ब्रेकअपचं वृत्त होतं. गेल्या पाच वर्षांपासून ती पटकथालेखक हिमांशू वर्माला डेट करत होती. मात्र या दोघांचं ब्रेकअप झालं. त्यानंतर आता स्वराच्या आयुष्यात नवीन प्रेम फुलत असल्याचं समजतंय. स्वरा भास्कर ही दिवंगत अभिनेते गिरीष कर्नाड यांचा मुलगा रघू कर्नाडला डेट करत असल्याचं वृत्त आहे. रघू पत्रकार आणि लेखक असून, या दोघांना एकत्र सिनेमाला जाताना पाहिलं गेलं आहे. त्यानंतर दोघंही डिनर डेटला एकत्र गेले. त्यामुळे या दोघांमध्ये काहीतरी शिजतंय अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. स्वरा आणि हिमांशू ‘तनू वेड्स मनू’ या चित्रपटासाठी एकत्र काम करत असताना डेट करू लागले होते. यात स्वरा सहाय्यक अभिनेत्रीच्या भूमिकेत होती. तर हिमांशूने या चित्रपटाची पटकथा लिहिली होती. यानंतर ‘रांझना’ आणि ‘नीलबट्टे सन्नाटा’ या चित्रपटासाठी दोघांनी एकत्र काम केलं. मात्र काही कारणास्तव हे नातं टिकू शकलं नाही.

