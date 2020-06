सुशांतच्या मृत्युसाठी करण आणि आलियाला दोषी ठरवणा-यांवर भडकली स्वरा भास्कर

मुंबई- अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येमुळे त्याचं कुटुंब धक्क्यातून अजुन सावरत नाहीये. बॉलीवूड कलाकारांपासून ते चाहत्यांपर्यंत सगळ्यांनाच त्याच्या आत्महत्येमुळे धक्का बसला आहे. मात्र त्याची ही आत्महत्या अनेक प्रश्न निर्माण करत आहेत. त्यातंच बॉलीवूडमध्येही पुन्हा एकदा घराणेशाहीचा मुद्दा प्रकर्षाने समोर आला आहे. यात अनेकांवर आरोप-प्रत्यारोप होताना दिसत आहेत. याच दरम्यान कॉफी विथ करणचा एक जुना व्हिडिओ व्हायरल होतोय. हा व्हिडिओ पाहून सुशांतच्या चाहत्यांमध्ये खळबळ माजली आहे.

बॉलीवूडमध्ये घराणेशाहीचा वाद पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. त्यातंच करणचा हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत असल्याने करण जोहर आणि आलिया भट्ट यांना सोशल मिडियावर चांगलंच ट्रोल केलं जात आहे. या सगळ्या प्रकरणावर अभिनेत्री स्वरा भास्करने ट्वीट करत तिचा संताप व्यक्त केला आहे.

स्वराने लिहिलंय, 'सुशांतच्या मृत्युसाठी करण जोहर आणि आलिया भट्ट यांना दोष देणं हा केवळ मुर्खपणाच नाही तर कपटीपणा आहे.'सुशांतच्या आत्महत्येमुळे बॉलीवूडमधील घराणेशाहीवर पुन्हा एकदा प्रश्न केला जातोय. ज्यावर कंगना रनौतपासून ते प्रकाश राज पर्यंत अनेकांनी असा दावा केला आहे की सुशांतचं बॉलीवूडमध्ये फिल्मी कनेक्शन नसल्याने त्याला संधी दिल्या गेल्या नाहीत.

Parts of India Twitter blaming #KaranJohar and #AliaBhatt for the tragic suicide of Sushant - for some silly game played on a frivolous and pointless chat show (that All those people who are now abusing Bollywood nepotism lapped up) is both the height of idiocy and hypocrisy!

— Swara Bhasker (@ReallySwara) June 15, 2020