'..आणि मग ते म्हणतात आमचं बॉलीवूड...', तापसी पन्नूचं विकास दुबे एनकाउंटवर ट्विट

मुंबई- अभिनेत्री तापसी पन्नू तिच्या उत्तम अभिनयासाठी ओळखली जाते. सिनेमांव्यतिरिक्त तापसी सोशल मिडीयावर आपलं मत स्पष्ट आणि परखडपणे मांडण्यासाठी देखील प्रसिद्ध आहे. यावेळी देखील अशाच एका ताज्या प्रकरणावर तापसीने तिची प्रतिक्रिया दिली आहे. गँगस्टर विकास दुबे एनकाउंटवर प्रकरणावर तिने ट्विट केलं आहे.

गँगस्टर विकास दुबेवर अनेक लोकांनी सोशल मिडियाच्या माध्यमातून राग व्यक्त केला आहे. सामान्य माणसांपासून ते सेलिब्रिटीपर्यंत सगळ्यांनीच त्याच्यावर प्रतिक्रिया देत ट्विट केलं आहे. सगळ्यांची एकच मागणी होती की त्याला मारलं जावं. आता जेव्हा विकासचं एनकाउंटर करण्यात आलंय तेव्हा देखील अनेकांनी यावर त्यांचं स्पष्ट मत मांडलंय.

अभिनेत्री तापसी पन्नूने देखील तिची प्रतिक्रिया ट्विटरच्या माध्यामातून दिली आहे. तापसीने म्हटलंय, 'वाह याची तर अजिबातंच अपेक्षा नव्हती. आणि मग ते म्हणतात की आमच्या बॉलीवूडच्या कथा वास्तवतेपासून लांब असतात. ' तापसीने तिच्या या प्रतिक्रियेमधून त्या लोकांवर निशाणा साधला आहे जे लोक नेहमी बॉलीवूडच्या कथांमध्ये खरेपणा नसतो असं म्हणतात.

Wow! We did not expect this at all !!!!

And then they say our bollywood stories are far from reality https://t.co/h9lsNwA7Ao

— taapsee pannu (@taapsee) July 10, 2020