'तान्हाजी' चा बॉक्सऑफिसवर धुमाकुळ, 200 कोटींकडे वाटचाल

मुंबई : तानाजी चित्रपटाला देशभरात एकूण 3880 स्क्रीन्स मिळाल्या आहेत. यात 2D व 3D चित्रपटा दाखविला जात आहे. तर परदेशात या चित्रपटाला 660 स्क्रीन्स देण्यात आले आहेत. तानाजी हा अजय देवगणचा शंभरावा चित्रपट आहे. त्यामुळे त्याच्यासाठी हा चित्रपट अत्यंत जवळचा होता. बहुचर्चित 'तानाजी : द अनसंग वॉरियर' चित्रपटाच्या ट्रेलर्स, टीझरवरूनचे कल्पना आली होती की तो बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ करणार. झालंही तसंच! जाणून घ्या आठव्या दिवशी तान्हाजीने किती कोटींची कमाई केली आहे.

चित्रपट प्रदर्शित होऊन आठ दिवस झाले असून अजुनही तान्हाजीची हवा कायम आहे. सर्वच चित्रपटांवर तो भारी पडलाय आणि सुपरहिट ठरला आहे. विशेष म्हणजे नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट 100 कोटीं पार केलेल्या चित्रपटांच्या यादीत गेला आहे. 'तान्हाजी' ने 100 कोटींचा पल्ला गाठत प्रेक्षकांच्या पसंतीत उतरला आहे.

#Tanhaji emerges a big favourite of moviegoers... Maintains a strong grip on [second] Fri... Strong chance of hitting 200 cr, if it maintains the rhythm... #Maharashtra record run continues... Big growth on the cards... [Week 2] Fri 10.06 cr. Total: 128.97 cr. #India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 18, 2020