तनिष्कची दुसरी जाहिरातही वादाच्या भोव-यात

मुंबई - सासु सुनेचे नाते एका जाहिरातीच्या माध्यमातून दाखविणा-या प्रसिद्ध ज्वेलरी ब्रँड तनिष्क या दागिने बनविणा-या कंपनीला नेटक-यांकडून टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. त्यांनी केलेल्या दुस-या जाहिरातीवरुन सोशल मीडियावर वाद पेटला आहे. या नव्या जाहिरातीच्या माध्यमातून धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप यावेळी जाहिरातीच्या निर्मात्यांवर करण्यात आला आहे.

महिन्याभरात दुस-यांदा आपली जाहिरात मागे घेण्याची वेळ तनिष्कवर आली आहे. त्याचे झाले असे की, दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर तनिष्कने एक नवी जाहिरात प्रसिध्द केली आहे. त्यात नीना गुप्ता, सयानी गुप्ता, अलाया एफ आणि निम्रत कौर अशा अभिनेत्रींचा समावेश आहे. या दिवाळीत फटाके वाजवण्याऐवजी काही वेळ आपल्या आईसह घालवणे ती पसंत करेल,असे या जाहिरातीत सयानी गुप्ता म्हणते.यंदा फटाक्यांशिवाय दिवाळी साजरी करा, असे आवाहनही ती करते. दिवाळला फटाके वाजवू नका, नेमका हा जाहिरातीत दिलेला संदेश लोकांना खटकल्याने त्यावरून सोशल मीडियावर वाद सुरु झाला.

Why should anyone advice Hindus how to celebrate Our Festivals?

Companies must focus on selling their products, not lecture us to refrain from bursting Crackers.

We will light lamps, distribute sweets and burst green crackers. Please join us. You will understand Ekatvam. https://t.co/EfmNNDXWFD

— November 8, 2020