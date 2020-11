कोणं म्हणतं ‘लक्ष्मी’ प्रसन्न होत नाही,जेव्हा होते तेव्हा...  

मुंबई - बहुचर्चित 'लक्ष्मी' या अक्षय कुमारच्या चित्रपटांवर सुरुवातीपासूनच अनेकांनी टीकेचा सूर लावला. रसिकांच्या पसंतीस न उतरलेला सिनेमा म्हणून त्याच्याविषयी लिहिले गेले. सोशल मीडियातूनही त्याला मोठ्या टीकेला सामोरे जावे लागले. प्रेक्षकांनी हा चित्रपट पाहून नाकं मुरडल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. असे असतानाही या सिनेमाने बॉक्स ऑफीसवर केलेली कमाई थक्क करणारी आहे.

मागील आठवड्यात ‘लक्ष्मी’ चित्रपट प्रदर्शित झाला. त्यानंतर पुढील एक दोन दिवसांतच त्याच्यावर प्रेक्षकांकडून टीका करण्यात आली. हा चित्रपट केवळ भारतातच नव्हे तर परदेशातील काही चित्रपटगृहांमध्ये देखील प्रदर्शत करण्यात आला होता. डिस्ने हॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झालेल्या ‘लक्ष्मी’ ने सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे.

#Laxmii - OVERSEAS BO... #Laxmii - the first #Hindi biggie to have a *day-and-date theatrical release* since mid-March 2020 - opened in #Australia, #NewZealand and #Fiji on Monday [9 Nov 2020]... Day-wise #BO data in these three markets follows... @comScore

