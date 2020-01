दोन भन्नाट लव्हस्टोरींची एक हटके गोष्ट; 'मन फकीरा'चा टीझर बघाच!

या व्हॅलेन्टाईन्स डे चा काय प्लॅन? बायको की गर्लफ्रेंड? नवरा की बॉयफ्रेंड..? टीझर बघून तुम्हीच ठरवा. #मनफकीरा #MannFakiraa Teaser Out Now #14Feb2020 Written & Directed By: @mrunmayeedeshpande @purplebullent | #SmitaFilmsProductions @suvratjoshi | @sayali_sanjeev_official | @anjalipatilofficial | @Ankitmohan | #RenukaDaftardar #SmitaVinayGanu | #NitinPrakashVaidya | @iomprakashbhatt | #SujayShankarwar | #TruptiKulkarni | @pranav105 | @sachingurav | @sunnybakshiinmumbai | #GingerPR | @vizualjunkies

A post shared by Mrunmayee Deshpande (@mrunmayeedeshpande) on Jan 21, 2020 at 12:40am PST