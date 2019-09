तेलुगु कलाकार आणि कॉमेडियन वेणू माधव यांचे निधन

तेलंगणा : तेलुगु चित्रपटसृष्टीचे प्रसिद्ध कॉमेडियन वेणू माधव यांचे वयाच्या 39 व्या वर्षी निधन झाले आहे. मंगळवारी (24 सप्टेंबर) प्रकृती खालावल्याने त्यांना सिकंदराबाद येथील एका हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आले होते. त्यानंतर आज त्यांचे निधन झाले. डॉक्टरांनी त्यांना किडनी प्रत्यारोपणाचा सल्ला दिला होता. प्रक्रियेनंतर गेल्याच आठवड्यात त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला होता. त्यानंतर दोनच दिवसात त्यांची तब्येत खालावली. आज त्यांच्या अचानक निधनाने टॉलिवूडमध्ये दु:ख व्यक्त केलं जात आहे. तेलुगु देसम पार्टीचे प्रमुख आणि आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी ट्विट करताना वेणू माधव यांना श्रद्धांजली वाहिली. शिवाय त्यांच्या चाहत्यांनीदेखील ट्विटरवरुन श्रद्धांजली वाहली आहे. మిమిక్రీ కళాకారుడిగా, సినీ హాస్య నటుడిగా ప్రజల హృదయాల్లో చెరగని ముద్రవేసిన వేణుమాధవ్ మృతి విచారకరం. తెదేపా ఎన్నికల ప్రచారంలోనూ తనదైన ప్రత్యేకతతో ప్రజలని ఆకట్టుకున్నారు. వేణుమాధవ్ మృతికి నివాళులర్పిస్తూ, ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు, అభిమానులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాను. — N Chandrababu Naidu (@ncbn) September 25, 2019 वेणू माधव यांनी मिमिक्री आर्टिस्ट म्हणून आपल्या करीअरला सुरुवात केली. त्यांनी 1996 ला आलेला तेलुगु चित्रपट 'संप्रदायम' मधून टॉलिवूडमध्ये पर्दापण केले. त्यानंतर ते अनेक चित्रपटांमधून कॉमेडियनच्या भूमिकेत समोर आले. तमिळ आणि तेलुगु भाषांमधून त्यांनी आतापर्यंत जवळपास 200 चित्रपटांमध्ये काम केले.

