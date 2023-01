Jui Gadkari: पडद्यामागेही नातं बापलेकीचं.. अभिनेत्री जुई गडकरीने सांगितली खास आठवण..

By

jui gadkari new serial tharla tar mag: नुकत्याच सुरू झालेल्या स्टार प्रवाहवरील ठरलं तर मग मालिकेला प्रेक्षकांचा भरभरुन प्रतिसाद मिळतोय. सध्या मालिकेचं कथानक अतिशय उत्कंठावर्धक वळणावर असून सायलीचा ज्यांनी संभाळ केला त्या मधुभाऊंना खुनाच्या आरोपाखाली अटक झालीय. मधुभाऊंना निर्दोष सिद्ध करण्यासाठी सायलीचे प्रयत्न सुरु आहेत. मधुभाऊ सायलीचे खरे बाबा नसले तरी लहानपणापासून त्यांनी सायलीला वडिलांच्या मायेने वाढवलं. बाप-लेकीचा हा अनोखा बंध मालिकेत पहायला मिळतो, तो पडद्यामागेही तसाच आहे. याच विषयी जुईने खास आठवण सांगितली आहे..

(tharla tar mag serial jui gadkari shared her and narayan jadhav off screen bonding )

पडद्यावर जसे त्यांचे बाप लेकीचे नाते आहे तसेच, खऱ्या आयुष्यातही आहे. सायली म्हणजेच अभिनेत्री जुई गडकरी आणि मधुभाऊ म्हणजेच नारायण जाधव. ते खरे बाप लेक नसले तरी त्यांनी स्टार प्रवाहच्या 'पुढचं पाऊल'मध्येही एकत्र काम केलंय. पुढचं पाऊल मध्ये नारायण जाधव यांनी जुईच्या सासऱ्यांची भूमिका साकारली होती. पुढचं पाऊल मालिका जरी संपली तरी जुई आणि नारायण जाधव एकमेकांच्या संपर्कात होते.

या अनोख्या बंधाविषयी सांगताना जुई म्हणाली, ‘पुढचं पाऊलला नारायण मामांनी माझ्या आजे सासऱ्यांची भूमिका साकारली होती. तेव्हापासून त्यांच्यासोबत पुन्हा काम करण्याची माझी इच्छा होती. मालिका संपली तरी आम्ही इतकी वर्ष संपर्कात होतो. नारायण मामा माझं काम आवडलं तर, पोस्ट आवडली तर स्वतःहून मला मेसेज, फोन करायचे.'

पुढे ती म्हणाली, 'जुलै २०२२ मध्ये जेव्हा माझं ठरलं तर मग मालिकेसाठी कास्टिंग झालं तेव्हा मला कळलं की, मामा माझ्या वडिलांची भूमिका करणारेत हे ऐकून मला अतिशय आनंद झाला. मला त्यांच्यासोबत काम करायला नेहेमीच मज्जा येते. त्यांच्या बद्दल एक आपुलकी वाटते. त्यांनी चित्रीकरणा दरम्यान “साऊ” अशी हाक मारली की खूप छान वाटतं.