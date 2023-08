Adah Sharma: ज्या घरात सुशांत सिंग राजपुतने जीवन संपवलं तेच घर विकत घेतलं, अदा शर्माचा महत्वाचा निर्णय

By

'द केरळ स्टोरी'मधून घराघरात लोकप्रिय झालेली अभिनेत्री म्हणजे अदा शर्मा. अदा शर्माने द केरळ स्टोरी सिनेमातुन सुंदर काम करुन प्रेक्षकांच्या मनात स्वतःचं स्थान निर्माण केलं. अदा आता पुन्हा एकदा चर्चेत आलीय.

मीडिया रिपोर्ट्सचा दावा आहे की, अभिनेत्रीने मुंबईत हक्काचं घर विकत घेतलंय. अदाने जे घर विकत घेतलंय तिथे आधी दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत राहत होता.

अदा आता सुशांतच्या घरात राहणार

अदाने जे नवीन घर घेतलंय त्याच घरात 2020 मध्ये सुशांतने याच घरात आत्महत्या केली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत हे घर अनेकदा चर्चेत आले होते.

द केरळ स्टोरीच्या यशानंतर अदा शर्माची कारकीर्द सुसाट सुरू आहे. नुकतीच ती 'कमांडो' वेबसिरीजमध्ये दिसली होती. दरम्यान, अदा शर्माने मुंबईत स्वतःचे घर विकत घेतले आहे. 'टेली चक्कर'च्या रिपोर्टनुसार, अदा शर्माने सुद्धा या बातमीला दुजोरा दिला आहे. मात्र, ती कधी शिफ्ट होणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. याशिवाय तिने हे घर विकत घेतलंय की ती भाड्याने राहणार हेही अद्याप समजु शकले नाही.

सुशांतच्या मृत्युनंतर घराचं भाडं वाढलं होतं

मिडीयाच्या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, सुशांत सिंग राजपूतच्या मृत्यूनंतर या अपार्टमेंटमध्ये घराचे भाडे वाढल्याची चर्चा होती. अनेकांना घर खरेदी करण्यात रस होता. आता अखेर हा करार अदा शर्माच्या हातात आला आहे.

सुशांत सिंग राजपूतचा मृत्यू 14 जून 2020 रोजी झाला होता. 2021 मध्ये. मुंबईतील सी फेसिंग घर भाड्यावर असल्याची बातमी आली होती. या दुमजली घरासाठी सुशांत दरमहा साडेचार लाख रुपये भाडे देत असे.

अदा शर्मा काही दिवसांपुर्वी रुग्णालयात

'द केरळ स्टोरी' या चित्रपटामुळे चर्चेत आलेली अभिनेत्री अदा शर्माची प्रकृती बिघडली आहे. काही दिवसांपुर्वीच तिला अचानक तब्येत बिघडल्याने हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. अदा शर्माला फूड अॅलर्जी झाली होती. तिला डायरियाची समस्या होती.

आता अदानं तिच्या इंस्टाग्राम हँडलवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यात तिनं आता काही दिवस कामातुन ब्रेक घेणार असल्याचं सागितलं. तिला पित्ताची समस्या उद्धभवल्यामुळे तिला अस्वस्थ वाटतं होतं. औषधांच्या परिणाम तिच्या त्वचेवर झाला आहे.