Bastar Adah Sharma: 'द केरळ स्टोरी'नंतर अदाचा नवीन सिनेमा 'बस्तर'ही वादात, दिग्दर्शकाला धमकी

Bastar Vipul Amrutlal Shah News: काही महिन्यांपुर्वी रिलीज झालेल्या द केरळ स्टोरी सिनेमाने चांगलाच वाद ओढवुन घेतला. देशात अनेक ठिकाणी सिनेमावर बंदी घालण्यात आली. अभिनेत्री अदा शर्माने द केरळ स्टोरीमध्ये प्रमुख भुमिका सांगितली होती.

द केरळ स्टोरीनंतर तिच टीम सत्य घटनेवर आधारीत आणखी एक सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला आणत आहे. हा सिनेमा म्हणजे बस्तर. पण हा सिनेमा रिलीजपुर्वीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. काय घडलंय नेमकं जाणुन घ्या.

अदा शर्माच्या नवीन सिनेमाच्या दिग्दर्शकाला मिळाली धमकी

अदा शर्माचा बस्तर हा नवीन सिनेमा नक्षलवादाच्या विषयावर आधारित आहे. अमर उजालाने दिलेल्या माहितीनुसार, सिनेमाचे दिग्दर्शक विपुल यांनी चित्रपटाची घोषणा केल्यापासून त्यांना धमक्या येत आहेत.

हे लक्षात घेऊन विपुलच्या घरची सुरक्षा आता अपग्रेड करण्यात आली आहे. नव्या चित्रपटाची घोषणा झाल्यापासून विपुल यांना येणाऱ्या धमक्यांमध्ये वाढ झाली आहे. परिणामी विपुल यांची वैयक्तिक सुरक्षा वाढवण्यात आलीय.

बस्तर कधी रिलीज होणार?

बस्तर या सिनेमाच्या शुटींगला काहीच दिवसांपुर्वी सुरुवात झाली. या सिनेमाचं पोस्टर आऊट झालं. त्याच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं होतं की, "देशाला धक्का देणारे आणखी एक सत्य." 'बस्तर' हा सिनेमा लास्ट मंक मीडिया यांच्या सहकार्याने सनशाइन पिक्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेड द्वारा निर्मित आहे.

'बस्तर' हा चित्रपट 5 एप्रिल 2024 रोजी प्रदर्शित होणार आहे, या चित्रपटाच्या स्टारकास्टबद्दल आणि कथेबद्दल आणखी जाणून घेण्यासाठी लोक खूप उत्सुक आहेत.