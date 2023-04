KK Goswami: चालती कार पेटली अन्.. 'शक्तिमान' फेम केके गोस्वामीला मोठा धक्का.. २१ वर्षांचा मुलगा..

KK Goswami News: 'शक्तिमान', 'गटर गू'सह इतर टीव्ही शोमध्ये दिसलेला अभिनेता केके गोस्वामी एका मोठ्या घटनेतून थोडक्यात बचावला आहे.

मुंबईत प्रवास करताना त्यांच्या कारला आग लागली. त्यांचा मुलगा 21 वर्षांचा मुलगा नवदीप हि गाडी चालवत होता.

ही घटना मुंबई शहराच्या मध्यभागी असलेल्या एसव्ही रोडवर घडली. केके गोस्वामी यांचा मुलगा कारने आपल्या घरातून फिल्मिस्तान स्टुडिओजवळ कॉलेजकडे जात होता. या घटनेमुळे गोस्वामी यांच्या संपूर्ण कुटुंबाला धक्का बसला आहे.

नेमकं काय घडलं?

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नवदीप कार चालवत असताना अचानक आग लागली. सुदैवाने अग्निशमन दल आणि मुंबई पोलिसांच्या पथकाने घटनास्थळी पोहोचून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. केके गोस्वामी यांचा मुलगा या दुर्घटनेतून थोडक्यात बचावला.

त्याला कोणत्याही प्रकारची दुखापत झालेली नाही. तसेच या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे घडली नाही. सध्या कारला आग कशी लागली याचा तपास पोलीस करत आहेत.

केके गोस्वामी यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर.. केके गोस्वामी हे बिहारच्या मुजफ्फरपूर जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. अभिनेता होण्यापूर्वी ते स्वतः गावात स्टुडिओ चालवत होते.

3 फुट उंची असलेल्या केके गोस्वामी यांनी मुंबईत आल्यानंतर खूप संघर्ष केला.

ते सुरुवातीच्या काळात एका बिअर बारमध्ये काम करत होते. पण तिथेच एका सिक्युरिटी गार्डने दांडका घेऊन त्यांचा पाठलाग केला होता. सुरुवातीला फक्त पाणी पिऊन दिवस काढणाऱ्या केके गोस्वामी यांना पुढे भरपूर लोकप्रियता मिळाली.

केके गोस्वामीबद्दल सांगायचे झाले तर त्यांचे खरे नाव कृष्णकांत गोस्वामी आहे. त्यांनी हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, भोजपुरी अशा विविध भाषांमध्ये काम केले आहे.

'शक्तिमान', 'गटर गू', 'ज्युनियर जी', 'भाभी जी घर पर हैं', 'शका लका बम बम', 'सीआयडी', 'चक्रवर्ती अशोक सम्राट', 'विक्राल और गबराल' अशा मालिकांमधून केके यांनी फॅन्सच्या मनात राज्य केले.