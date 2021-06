तेजश्रीने 'या' कारणामुळे सोडली 'अग्गंबाई सासूबाई' मालिका

झी मराठी वाहिनीवरील 'अग्गंबाई सासूबाई' Aggabai Sasubai ही मालिका अल्पावधीतच लोकप्रिय झाली होती. या मालिकेतील प्रत्येक भूमिकेने प्रेक्षकांची मनं जिंकली होती. आशुतोष पत्की Ashutosh Patki आणि तेजश्री प्रधान Tejashri Pradhan ही एक नवीन जोडी या मालिकेच्या निमित्ताने प्रेक्षकांच्या भेटीला आली होती. शुभ्रा आणि सोहम यांच्यातील केमिस्ट्री चाहत्यांना आवडू लागली होती. तर या मालिकेने काही पुरस्कारसुद्धा पटकावले होते. आता ही मालिका 'अग्गंबाई सूनबाई' या नव्या रुपात प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. या नव्या मालिकेत निवेदिता सराफ आणि गिरीश ओक यांच्या भूमिका त्याच असल्या तरी सोहम आणि शुभ्रा साकारणारे कलाकार मात्र बदलले आहेत. लोकप्रियतेच्या शिखरावर असताना तेजश्रीने मालिका का सोडली, असा प्रश्न तिच्या चाहत्यांना पडला होता. यावर आता खुद्द तेजश्रीने उत्तर दिलं आहे. (this is why tejashri pradhan left from aggabai sasubai marathi serial)

पहा, तेजश्री प्रधान काय म्हणाली?

'अग्गंबाई सूनबाई' या मालिकेत अभिनेत्री उमा पेंढारकरने तेजश्रीची जागा घेतली आहे. तर अभिनेता अद्वैत दादरकर हा सोहम ऊर्फ बबड्याची भूमिका साकारतोय.

पाहा तेजश्री प्रधानची संपूर्ण मुलाखत-