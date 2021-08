ती परत आलीये : कोण असेल या मुखवट्यामागे?

छोट्या पडद्यावरील अशा अनेक मालिका आहेत ज्या प्रसारित होण्यापूर्वीच प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय झाल्या होत्या. यात 'लागीर झालं जी', 'तुझ्यात जीव रंगला' या मालिकांचं नाव आवर्जुन घेतलं जातं. विशेष म्हणजे याच मालिकांच्या यादीत आता 'ती परत आलीये' या नव्या मालिकेचं नाव जोडलं जात आहे. सस्पेन्स थ्रिलर प्रकारात मोडणारी ही मालिका लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी प्रदर्शित झालेल्या प्रोमोमुळे प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. अलिकडेच या मालिकेत अभिनेता विजय कदम मुख्य भूमिका साकारणार असल्याचं समोर आलं. मात्र, मालिकेतील 'ती' म्हणजे नेमकी कोण? असा प्रश्न प्रेक्षकांना पडला आहे. त्यातच मालिकेतील तिच्या भूमिकेवरील पडदा दूर झाला आहे. (ti parat aaliye zee marathi new serial new promo release who is she-ssj93)

अलिकडेच 'ती परत आलीये' या मालिकेचा नवा प्रोमो प्रदर्शित झाला. एक चित्तथरारक चेहरा आणि त्यामागे भीतीने अंगावर काटा आणणारं बॅकग्राउंड म्युजिक असं एकंदरीत वातावरण या प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं. याच प्रोमोमध्ये तिचा चेहरा समोर आला आहे. प्रदर्शित झालेल्या प्रोमोमध्ये भयावह वाटणारा एक मुखवटा दिसून आला आहे. परंतु, या मुखवट्यामागे नेमकी कोणती अभिनेत्री तिची भूमिका साकारणार हे मात्र अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे.

"तिचा हा भयावह चेहरा मालिकेतदेखील प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. ती नेमकी कोण हे मला माहितीये परंतु, तिचा प्रवास मात्र दूरवरचा आहे. त्यामुळेच तिच्या भूमिकेभोवतीचं गूढ वलय रंगवण्यात आलं आहे, असं विजय कदम म्हणाले.

दरम्यान, विजय कदम यांच्या व्यतिरिक्त या मालिकेतील कोणते कलाकार झळकणार हे अद्यापही गुलदस्त्याच ठेवण्यात आलं आहे.