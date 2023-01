Tu Chal Pudh: 'तू चाल पुढं' मालिकेत मोठा ट्विस्ट; आश्विनीचा नवा प्रवास.. थेट मिसेस इंडिया!

Tu Chal Pudh: झी मराठीवरील 'तू चाल पुढं' ही मालिका अल्पावधीतच प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली. अश्विनी वाघमारे आणि तिच्या कुटुंबाचा प्रवास मालिकेतून दाखवण्यात आला आहे. मालिकेत सध्या अश्विनीनं घरातील सगळ्यांचा विरोध पत्करून मोठ्या हिंमतीनं तिचं ब्युटी पार्लर सुरू केलं आहे.

अनेक संकटांना तोंड देत अश्विनीने स्वतःचं विश्व निर्माण केले आहे.आता अश्विनीच्या भूमिकेत लवकरच एक नवा ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे. अश्विनी लवकरच मेकओव्हर करणार असून ती पूर्णपणे नवीन अवतारात दिसणार आहे.

(Tu Chal Pudh marathi serial new twist ashwini starts new journey with her mrs india award)

हेही वाचा: ....इथं तयार होतो आपला लाडका तिरंगा

'तू चाल पुढं' ही मालिकेतील सगळ्यांची आवडती अश्विनी वाघमारे आता आपल्या स्वप्नांना पूर्ण करताना दिसणार आहे. स्वतःच ब्युटी पार्लर सुरू केल्यानंतर आता अश्विनी उतरणार आहे सौंदर्य स्पर्धेत.

पूर्वी घरात साडी आणि पारंपारिक पोशाख घालणाऱ्या अश्विनीपुढे कोणतेही ध्येय नव्हते. तिला जगासमोर येण्याची भीती वाटत होती. चूल आणि मूल या पलिकडे तिचं काही जग नव्हतं . पण आता ती अधिक ग्लॅमरस आणि आत्मविश्वासाने दिसणार आहे.

हेही वाचा: Ameya khopkar on Pathaan: आव्हाड मुंब्र्याच्या कोणत्या बिळात लपून बसलेत? 'पठाण' वरुन अमेय खोपकर भडकले..

अश्विनी एका सौंदर्य स्पर्धेत भाग घेणार आहे आणि तिच्या सकारात्मक वृत्तीने इतरांना स्पर्धा देईल. आगामी रविवार विशेष महा एपिसोड तू चाल पुडा या मालिकेतून १ तास प्रेक्षकांचे मनोरंजन होणार आहे.

अश्विनी वाघमारे उतरणार आहे सौंदर्य स्पर्धेत. हा शो शोच्या कथानकातही नवा ट्विस्ट आणणार आहे. अश्विनी सौंदर्य स्पर्धेत कशी भाग घेणार? अश्विनी नव्या रुपात कशी आली? हे कळल्यानंतर तिच्या कुटुंबाची प्रतिक्रिया काय असेल? प्रश्नांची उत्तरे लवकरच मिळतील.

पण अश्विनी आता मिसेस इंडिया होणार हे नक्की.. त्यामुळे तिला विरोध करणारी नणंद शिल्पी आणि नवरा श्रेयस आता काय करणार हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.