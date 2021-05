अक्षय कुमारवर मदतीचा दिखाऊपणा करण्याचा आरोप; ट्विंकलचं सडेतोड उत्तर

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना अनेकजण आपापल्या परीने मदतीचा हात पुढे करत आहेत. अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटींनीही ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स, बेड्स, औषधं उपलब्ध करून देऊन गरजूंची मदत केली. अशातच एका निवृत्त IAS अधिकाऱ्याने अभिनेता अक्षय कुमार Akshay Kumar आणि त्याती पत्नी ट्विंकल खन्नावर Twinkle Khanna पुरेशी मदत करत नसल्याचा आरोप केला. त्यांच्या या ट्विटवर ट्विंकल खन्नाने उत्तर दिलं आहे. (Twinkle Khanna reacts to allegations of Akshay Kumar not doing enough amid COVID 19 pandemic)

निवृत्त आयएएस अधिकारी सूर्यप्रताप सिंह यांनी ट्विट केलं, 'ट्विंकलजी, तुमचे पती हे देशातील सर्वांत श्रीमंत कलाकारांपैकी एक आहेत. इतरांकडून पैसे जमा करून मदत करण्याचं नाटक करण्यापेक्षा तुम्ही तुमचं हृदय थोडं मोठं करा. ही मदत मागण्याची नाही तर मदत करण्याची वेळ आहे.' यावर उत्तर देत ट्विंकल म्हणाली, 'आम्ही १०० कॉन्सन्ट्रेटर्स मदत म्हणून दिले आहेत आणि इतरही अनेक मार्गांनी आमचं मदतकार्य सुरू आहे. हे फक्त माझ्या किंवा तुमच्याविषयी नाही, तर सध्या सर्वांनी मिळून गरजूंची मदत करणं आवश्यक आहे. मिळून काम करण्याऐवजी एकमेकांवर टीका करण्यात वेळ घालवला जातोय, याचं दु:ख वाटतंय. सुरक्षित राहा.'

गेल्या महिन्यात अक्षय आणि ट्विंकलने १०० ऑक्सिनजन कॉन्सन्ट्रेटर्सची मदत केली होती. याबाबत त्यांनी सोशल मीडियावर माहिती दिली होती. 'कुटुंबातील काही सदस्य आजारी आहेत, पण मी माझं काम थांबवू शकत नाही. मला शक्य होईल त्या प्रकारे मी गरजूंची मदत करेन', असंही ट्विंकलने म्हटलं होतं.