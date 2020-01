कंगणाचा आरोप तिच्यावरच उलटला, बहिण रंगोलीला करावी लागतेय सारवासारव

मुंबई : बॉलिवूडमध्ये सर्वात बोल्ड आणि मते परखडपणे मांडणारी अशी ओळख असणारी अभिनेत्री म्हणजे कंगणा रणौत. आपली मते केवळ ब़ॉलिवूडपर्यंत मर्य़ादित न ठेवता तितच्याच परखडपणे ती इतर विषयही मांडते. कंगणाला साथ देण्यासाठी तिची बहिण रंगोली चांडेल नेहमीच पुढे असते. परखड मतांमुळे अनेकदा या बहिणींना विरोधाचा सामना करावा लागला आहे. सध्या कंगणाला काही युजरनी ट्रोल केलं आहे. जाणून घ्या बॉलिवूडच्या 'क्विन' ला का ट्रोल करत आहेत.

कंगणाने घेतली नवी इमारत

बी-टाउनमध्ये 'क्वीन' म्हणूनच ओळख असणारी कंगणा रणावत. या क्विनने बॉलिवूडमध्ये स्वत:च्या बळावर तिचं अस्तित्व निर्माण केलं आहे. ज्या मुंबईमध्ये घर घेणं स्वप्न असतं तिथे कंगणाने इमारत विकत घेतली आहे.

Today we inaugurated Kangana’s studio, Manikarnika films Kangana will work as a producer and director and Aksht will look after legal and finance departments he studied film production in New York film academy pic.twitter.com/HS1XRtMrHM — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) January 15, 2020

मुंबईच्य़ा पाली हिल परिसरात कंगणाने एका दिमाखेदार इमारत विकत घेतली आहे. त्याचे फोटो कंगणाची बहिण रंगोली हिने ट्विटरवर शेअर केले आहेत. हे ट्विट करताना तिने बाकीच्या कलाकारांना टोला दिला आहे. रंगोलीने ट्विटमध्ये लिहिलं आहे, ' मुंबईच्या पाली परिसरातील हे अपार्टमेंट कंगणाने तिच्या स्टुडिओसाठी घेतलं आहे. याचं स्वप्न तिनं 10 वर्षांपूर्वी पाहिलं होतं. कोणत्याही अवॉर्ड फंक्शनला न जाता, कोणत्याही चिंधी ब्रॅंडची जाहिरात न करता किंवा कोणाच्याही लग्नामध्ये न नाचता तिने हे यश संपादन केलयं.''

This is Kangana’s studio in Pali Hill prime location in Mumbai, she saw this dream 10 years ago and today we also saw it, if people can achieve everything with honesty and truth why do people do choti moti bundlebaazi and act so dishonest.. pic.twitter.com/GnVMyHtx98 — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) January 15, 2020

काय आहे हा वाद ?

कंगणाची बहिण रंगोलीने ट्विट करत तिचं तोंडभरुन कौतुक केलं आहे. तिचा भाऊ अक्षित हे स्टुडिओ सांभाळणार आहे. कंगणा 'नेपोटिझम' च्या विषयी नेहमीच खुलेपणाने बोलते. पण आता याच नेपोटिझमचा आरोप कंगणावर करण्यात येतोय. ट्विटरच्या काही युजरनी तिला नेपोटिझमच्या मुद्द्यावरुन सुनावलं आहे. कंगणाचा भाऊ अक्षत तिच्यासोबत काम करणार आहे. स्वत: सोबत आता तिने भावालाही इन्चडस्ट्रीमध्ये आणलं असल्याचा आरोप या युजरने केला आहे. या सर्व प्रकरणावर कंगणाने कोणतीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही. पण, बहिण रंगोलीने कडक शब्दांत या य़ुजरना रिप्लाय दिला आहे.

Dear ⁦@mid_day⁩ Kangna & Aksht hv started a company togethr frm scratch,Aksht holds stakes in Manikarnika Films,hope dey grow togethr & build a successful company,den if u think Aksht deserves the tag den u pls call him Nepo Gang Abhi toh gaon basa nahin daku aa bhi gaye pic.twitter.com/LX0ndLgzMc — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) January 16, 2020

दरम्यान 'मिड डे' च्या वृत्तपत्रात कंगणाविषयी आणि तिच्या नवीन इमारतीविषयी छापून आलेल्या बातमीमध्ये त्यांनी नेपोटिझमविषयी प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यावर रंगोलीने उत्तर दिलयं. ''कंगणा आणि अक्षत यांनी मिळून ही फर्म सुरु केली आहे. आधी त्यांना यशस्वी होऊदे मग, खुशाल नेपोटिझमचा टॅग लावा. गाव बसां नहीं के डाकू आ गये'', असा रिप्लाय तिने केला आहे.

She may b wel established as an actor bt nt as a producer,Aksht wl handle legal & financial aspect which r father shud hv handled bt I agree he is getting his sister’s support so if he is successful in future he might b a nepo product let’s see,let’s give him a fair chance https://t.co/agfrJ0aP49 — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) January 16, 2020

2006 मध्ये 'गॅंगस्टर' या चित्रपटाने बॉलिवूडमध्ये अभिनेत्री म्हणून नाव कमावलं. तिला अभिनय क्षेत्रात 15 वर्षे पूर्ण झाली असून आता ती दिग्दर्शन क्षेत्रातही उतरली आहे. मागिल वर्षी हिट ठरलेल्या 'मणिकर्णिका' या चित्रपटाचं दिग्दर्शनही तिनेच केलं होतं. चित्रपट निर्मिती क्षेत्रात आता ती पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत आहे. एक पाऊल पुढे टाकत ती 'मणिकर्णिका फिल्‍म्‍स' या संस्थेची निर्मिती करत आहे.