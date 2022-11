Bigg Boss Marathi 4: यंदा दोन सदस्य जाणार घराबाहेर! बिग बॉसचा मोठा निर्णय..

bigg boss marathi 4: बिग बॉस मराठीचा खेळ सुरू होऊन आता 45 दिवस उलटले आहेत. रोज घरात नवीन राडा, नवे वाद होत आहेत. काल घरात कॅप्टनसी टास्क रंगला. यावेळी कॅप्टन होण्यासाठी स्पर्धकांनी वाटेल ते केले. कुणी कुणाचे केस कापले तर कुणी कुणाला मिरच्या खाऊ घातल्या. पण संचालक अक्षयच्या निर्णयाने कुणीच कॅप्टन होऊ शकले नाही. आता बिग बॉस च्या घरात वेधले लागले आहेत ते चावडीचे. कारण यंदाच्या चवडीत एक नाही तो दोन सदस्य घराबाहेर पडणार आहेत. नुकताच बिग बॉसने हा धक्कादायक खुलासा केला.

(two contestant will eliminate in this week bigg boss marathi s 4)

यंदाच्या आठवड्यात सहा सदस्य घराबाहेर पडण्याच्यात प्रक्रियेत आहे. यामध्ये प्रसाद जवादे, किरण माने, तेजस्विनी लोणारी, यशश्री मसुरकर, अमृता धोंगडे, अमृता देशमु या स्पर्धकांचा समावेश आहे. या आठवड्यात सगळेच दमदारपणे खेळल्याने कोणघराबाहेर होणार ही सांगणे कठीण आहे. पण नियमाप्रमाणे शनिवारी चावडी आणि रविवारच्या चावडीला एक स्पर्धक घराबाहेर पडतो. पण यंदा स्पर्धकांना मोठा धक्का बसणार आहे. कारण यंदा एक नही तर दोन सदस्य घराबाहेर पडणार आहेत.

नुकताच एक प्रोमो समोर आला आहे. 'बिग बॉसने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. नॉमिनेटेड सदस्यांनी आपल्या घरावरील पाट्या घेऊन यायचं आहे, यातल्या दोन पाट्या या घरावर नसतील. म्हणजेच यंदा दोन सदस्य घराबाहेर होणार आहे.' असे या प्रोमोमध्ये सांगितले आहे. हा सर्वच स्पर्धकांसाठी मोठा धक्का आहे. आता खरच दोन सदस्य घराबाहेर होणार की यामागे बिग बॉसचा काही नवा डाव आहे, ही लवकरच कळेलच.