Ek Mahanayak Dr BR Ambedkar: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची मालिका अडचणीत, तक्रार दाखल

Ek Mahanayak Dr BR Ambedkar Serial Update: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय शो 'एक महानायक : डॉ. बी.आर. आंबेडकर'चे निर्माते मोठ्या कायदेशीर वादात अडकले आहेत.

आपल्या मालिकांमधून लोकांचे मनोरंजन करणाऱ्या निर्मात्यांविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ अॅनिमल्स (पेटा) ने या मालिकेच्या सेटवर दोन घोडे जखमी झाल्याची छायाचित्रे आणि व्हिडिओ ऑनलाइन दाखवलाय.

ही घटना समोर आल्यानंतर आरे पोलिस स्टेशनमध्ये 'एक महानायक : डॉ. बी.आर. आंबेडकर' ची निर्मिती संस्था सोबो फिल्म्सविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण? जाणुन घेऊ

(Two horses get injured at Ek Mahanayak Dr BR Ambedkar's set peta filed complaint against serial )

विशेष म्हणजे, 'एक महानायक: डॉ. बी.आर. आंबेडकर'च्या सेटवर गाडीला बांधलेले घोडे अडथळ्याला धडकले, ज्यात घोड्याचे हाड तुटले.

पेटा इंडियाने भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाकडे औपचारिक तक्रारही पाठवली असून महाराष्ट्र चित्रपट, रंगमंच आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ लिमिटेडकडेही या घटनेबाबत औपचारिक तक्रार पाठवली आहे. मात्र, अद्याप या प्रकरणी अधिक माहिती समोर आलेली नाही.

या प्रकरणावर भाष्य करताना, PETA इंडिया क्रुएल्टी रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर सलोनी साकारिया म्हणाल्या, 'कॉम्प्युटर जनरेट इमेजरी (CGI) च्या युगात,

अशा कंपन्यांना दमलेल्या घोड्यांना शूटिंगसाठी वापरण्याची सक्ती करण्याचे कोणतेही कारण नाही, जोपर्यंत त्यांच्यापैकी एकाचे हाड मोडत नाही किंवा त्याचा मृत्यू होत नाही.

आजच्या टीव्ही निर्मात्यांनी या संवेदनशील प्राण्यांना सेटवर नेऊन त्यांना शिक्षा म्हणून काम करायला भाग पाडण्याचा विचार कधीच केला नसेल.

PETA India सर्व चित्रपट आणि शो निर्मात्यांना क्रूरता कमी करण्यासाठी आणि तंत्रज्ञान आधुनिक, मानवी CGI वर स्विच करण्याचे आवाहन करत आहे.

आम्ही तुम्हाला सांगतो की, पेटा इंडियाने त्यांच्या तक्रारीसह स्टेज अँड कल्चरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे ​​व्यवस्थापकीय संचालक IAS डॉ. अविनाश ढाकणे यांना दोषींना योग्य ती शिक्षा व्हावी

यासाठी पोलिसांना मदत करण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे 'एक महानायक : डॉ. बी.आर. आंबेडकर' मालिका अडचणीत सापडलीय.