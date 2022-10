Urfi Javed birthday: वाढदिवसा दिवशीच उर्फीच्या अंगावर फोड, फॅशन पडली महागात

Urfi Javed birthday: टीव्ही मनोरंजन क्षेत्रामध्ये (Tv entertainment news) आपल्या हटक्या आणि बोल्ड अंदाजानं अभिनेत्री उर्फीनं मोठी लोकप्रियता मिळवली आहे. तिच्या वेगवेगळ्या लूकला चाहत्यांनी भन्नाट कमेंट्स (Social media viral news) दिल्या आहेत. उर्फी सोशल मीडियावर झळकण्यासाठी काहीही करायला तयार असते. कधी अंगावर फुलं लावते तर कधी दोऱ्या गुंडाळते. सतत काहीतरी वेगळ्या पद्धतीचे कपडे परिधान करून ती फोटो आणि विडियो शेयर करत असते. आज उर्फीचा वाढदिवस. या निमित्ताने तिला भरगोस शुभेच्छा मिळत आहे. पण तिच्या विचित्र फॅशननेच तिचा घात केला आहे. वाढदिवसादिवशीच तिला दुखापत झाली आहे. (Urfi Javed birthday she shows bruises after her fashion urfi got injured)

अभिनेत्री उर्फी जावेद (Urfi Javed) हिला वाढदिवसाच्या दिवशीच दुखापत झाली आहे. उर्फीची हटके फॅशनच याला कारणीभूत आहे. उर्फीनं इंस्टाग्रामवर स्टोरी पोस्ट करत या दुखापतीबाबत चाहत्यांना माहिती दिली आहे. व्हिडीओ शेअर करत उर्फी आपल्याला दुखापत झाल्याचं सांगितलं आहे. व्हिडीओमध्ये तिच्या शरीरावरील जखमा दिसत आहेत.

urfi javed injured on her birthday

उर्फी जावेदचा आज 25 वा वाढदिवस आहे. पण सेलिब्रेशन ऐवजी दवाखान्यात जायची वेळ तिच्यावर आली आहे. कारण उर्फीला तिची स्टाईल चांगलीच महागात पडली आहे. उर्फीने तिच्या प्री बर्थ-डे पार्टीत सिक्विन ड्रेस (Sequin Dress) परिधान केला होता. पूर्ण वर्कने भरलेला हा ड्रेस तिच्या शरीराला टोचल्यामुळे उर्फीच्या शरीरावर घाव झाले आहेत

उर्फीने सोशल मीडियावर हॅपी बर्थडे टू मी असं म्हणत एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. यामध्ये उर्फी म्हणाली की, सिक्विन ड्रेस आणि ग्लोव्जमुळे माझ्या संपूर्ण शरीरावर व्रण उठले आहेत. त्यामुळे तुम्हीही सिक्विन ड्रेस घालणार असाल, तर सांभाळून, असं ती म्हणाली आहे.