Urfi Javed: राजपाल यादवचा 'भुलभुलैया' लुक केल्यामुळे उर्फीला मिळाली जीवे मारण्याची धमकी

Urfi Javed Death Threats: उर्फी जावेद कधी काय करेल याचा काही नेम नाही. उर्फी सातत्याने तिच्या नवनवीन लुकमुळे सोशल मीडियावर चर्चेत असते.

उर्फी कधी खेळण्यांपासुन स्वतःचे ड्रेस बनवते, कधी झाडापासुन तर कधी मोबाईल पासुन स्वतःसाठी ड्रेस बनवत असते. पण आता मात्र उर्फीने केलेल्या नवीन लुकमुळे तिला थेट जीवे मारण्याची धमकी मिळाली आहे.

(Urfi Javed Gets Death Threats For Recreating Rajpal Yadav's Bhool Bhulaiyaa Look)

उर्फीने राजपाल यादवचा लुक केला रिक्रिएट

भुलभुलैया मधला राजपाल यादवचा लुक तुम्हाला आठवत असेलच. भुलभुलैया मध्ये राजपालने साकारलेल्या छोटा पंडित सर्वांना खळखळुन हसवतो. संपुर्ण अंग कुंकवाने माखलेलं, गळ्यात लाल, कानाच्या वर अगरबत्ती असा राजपालचा अतरंगी लुक सर्वांना आवडला.

हाच लुक उर्फीने रिक्रिएट केलाय. उर्फीने ऑनलाइन शेअर केलेल्या धमकीच्या स्क्रीनग्राबमध्ये अभिनेत्रीने धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप केला आहे.

उर्फाला मिळाली जीवे मारण्याची धमकी

उर्फीने धमकी मिळाल्याचा स्क्रीनशॉट शेअर करुन लिहिले, “मला धक्का बसला आहे. मला एका चित्रपटातील पात्र पुन्हा साकारल्यामुळे जीवे मारण्याच्या धमक्या येत आहेत."

राजपाल यादवने जेव्हा हे पात्र साकारलेलं तेव्हा त्याला कोणताही विरोध झाला नाही. परंतु मी हे कॅरेक्टर रिक्रिएट केल्याने मला जीवे मारण्याच्या धमक्या येत आहेत.” असं उर्फीने लिहिले.