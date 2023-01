Urfi Javed: बाई म्हणायची की हडळ.. तोंड लपवत पळाली उर्फी..

urfi javed: आपल्या चित्रविचित्र फॅशन सेन्समुळे चर्चेत राहणारी अभिनेत्री उर्फी जावेद सध्या चांगलीच अडचणीत सापडली आहे. भाजप महिला मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी उर्फीविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल केल्याने हे प्रकरण आता चांगलेच तापले आहे. मुंबईच्या रस्त्यांवर न्युडिटी पसरवण्याचा आरोप त्यांनी उर्फीवर केला आहे. या तक्रारीनंतर उर्फीही चांगलीच भडकली आहे. उर्फी देखील सोशल मीडियावर अनेक पोस्ट करत चित्रा वाघ यांना सुनावत आहे. अशातच एक उर्फीचा विचित्र लुक समोर आला, ज्याची चांगलीच खिल्ली उडवली जात आहे.

उर्फी मंगळवारी रात्री उशिरा एका पार्टीसाठी गेली होती. यावेळी उर्फी चक्क कपड्यांमध्ये आणि मेकप न करता दिसली. यावेळी तिने निळसर हिरव्या रंगाचा ढगळा स्वेट टीशर्ट आणि शॉर्ट्स घातले होते. शिवाय तिचे विखुरलेले केस, सुजलेले तोंड असा विचित्रच लुक दिसला. विशेष म्हणजे या अवस्थेत तिला पापाराझींनी घेरले. पण यावेळी तिने तोंड लपवत तिथून पळ काढला. हा व्हिडिओ सध्या प्रचंड व्हायरल होत आहे.

तिच्या या लुकला नेटकऱ्यांनी चांगलेच ट्रोल केले आहे. 'पोलिसात तक्रार झाली म्हणून हिचा अवतार बदलला' असे एकाने म्हंटले आहे. तर एकाने 'हिला कपड्यांमध्ये पाहून कॅमेरामन चक्कर येऊन पडला' असे म्हंटले आहे. तर काहींनी ही विना मेकप भुतासारखी दिसते असेही म्हंटले आहे. तिचा हा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे.