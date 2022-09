या बया, काय करायचं हिचं.. फुलवाती गुंडाळून आली उर्फी जावेद..

By

Urfi Javed : टीव्ही मनोरंजन क्षेत्रामध्ये (Tv entertainment news) आपल्या हटक्या आणि बोल्ड अंदाजानं अभिनेत्री उर्फीनं मोठी लोकप्रियता मिळवली आहे. तिच्या वेगवेगळ्या लूकला चाहत्यांनी भन्नाट कमेंट्स (Social media viral news) दिल्या आहेत. उर्फी सोशल मीडियावर झळकण्यासाठी काहीही करायला तयार असते. कधी अंगावर फुलं लावते तर कधी दोऱ्या गुंडाळते. सतत काहीतरी वेगळ्या पद्धतीचे कपडे परिधान करून ती फोटो आणि विडियो शेयर करत असते. आज तर तिने कहरच केला आहे. तीची ही अजब फॅशन बघून अनेकांची झोप उडाली आहे. (uorfi javed news sakal) (Urfi Javed Turns Up the Heat in Sexy Heart Shaped Top, Mini Skirt)

उर्फी ही सोशल मीडियावर अॅक्टिव्ह असणारी सेलिब्रेटी आहे. ती सतत काहीतरी वेगळा लुक घेऊन चाहत्यांसमोर येत असते. आता उर्फीने काळ्या रंगाची बिकिणी परिधान केली आहे. केवळ बिकिणीच नाही तर त्या खाली अंग झाकण्यासाठी तिने फुलवाती प्रमाणे कापसाचा एक दोरखंड बनवून अंगाभोवती गुंडाळला आहे. तिचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियायवर व्हायरल झाला असून चाहते बऱ्या वाईट कमेंट देत आहेत. एकाने तर, 'हे कसले कपडे आहेत, ही पोरांना बिघडवत आहे, ही गव्हाच पोतं वाटतीय' अशा प्रतिक्रिया तिला मिळाल्या आहेत.

उर्फी कधी काय करेल याचा भरोसा नाही.दर काही दिवसांनी अशा चित्र विचित्र फॅशन करून ती येत असते. अनेकदा तीची खिल्लीदेखील उडवली जाते. तरीही तिने तिच्या अजब सेन्सने फॅशन करणे सोडले नाही. मध्यंतरी तर ती सेमी न्यूड होऊन चाहत्यांसमोर आली होती. केवळ अंगावर केस सोडून तिने फोटो शूट केले होते. तिच्या या फॅशनमुळे ती अनेकदा ट्रॉलही झाली आहे.