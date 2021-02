Valentine Special; प्यार मैं बन गया कुत्ता,आठवलं का?

मुंबई - कुणी काहीही म्हटलं तरी व्हँलेटाईन दिवसाबाबत प्रत्येकाची वेगवेगळी मते आहेत. कुणाला आजचा दिवस जास्त स्पेशल वाटतो. तर काहींना प्रत्येक दिवस प्रेमाचा असे वाटते. आपल्याला रोमँटिक बनविण्यात बॉलीवूड आणि त्याच्या चित्रपटांचा मोठा वाटा आहे. रोजच्या जगण्यातील प्रेमाचे अनेक पैलू बॉलीवूडनं प्रेमपटातून दाखवून दिले आहेत. आजच्या दिवसाच्या निमित्ताने त्यातील काही चित्रपटांचा घेतलेला हा आढावा. तुम्ही एकटे असाल किंवा तुमचा कोणी जो़डीदार असेल त्यांना आजचा दिवस आनंदानं साजरा करण्यासाठीची प्रेरणा या चित्रपटांनी दिली आहे. क्वीन - कंगणाचा सुंदर अभिनय या चित्रपटात पाहायला मिळाला होता. त्यासाठी तिला अनेक अॅवॉर्डही मिळाले. तुम्ही स्वतावर प्रेम कसे करावे. याची शिकवण हा चित्रपट देतो. विकास बहल यांनी या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले होते. बॉक्स ऑफिसवरही क्वीननं भरघोस कमाई केली होती. डियर जिंदगी - काही अंशी रटाळ वाटणारा हा चित्रपट प्रेमाच्या अनेक महत्वाच्या बाबींवर भाष्य करणारा होता. 20 वर्षाची कायरा (आलिया भट्ट) ही आत्मनिर्भर आहे. तिच्यात आत्मविश्वास आहे. मात्र प्रेम भावनेची तिला जाणवणारी कमतरता तिनं कशाप्रकारे भरुन काढली. याचे प्रभावी चित्रण डियर जिंदगी मध्ये पाहता येते. शाहरुखनं या चित्रपटात कायराच्या मेंटॉरची भूमिका केली होती. मेरी प्यारी बिंदु - आयुषमान खुराणा आणि परिणीती चोप्रा यांच्या प्रमुख भूमिका या चित्रपटात आहेत. एका वेगळ्याच नॉस्टेल्जियामध्ये घेऊन जाणारी हा चित्रपट जीवनातील प्रेम या महत्वाच्या गोष्टीचा आनंद घ्यायला शिकवतो. प्रत्येकानं आवर्जून पाहावा असा हा चित्रपट आहे. प्यार का पंचनामा - प्रेमात पडल्यानंतर माणसाचं माकड होतं. असे काही म्हणतात. तर अनेकजण आपल्याला त्यातून मोठी प्रेरणा मिळाल्याचेही सांगतात. प्रेमात न पडता आपण एकटेच राहणे किती चांगले आहे हे सांगणारा चित्रपट म्हणून प्यार का पंचनामाचे नाव घेता येईल. कॉमेडी प्रकारातील हा चित्रपट लोकांना हसवून प्रेमातील वेगवेगळ्या गंमती जंमती सांगतो. ऐ दिल है मुश्किल - करण जोहरचे दिग्दर्शन असलेल्या या चित्रपटामध्ये ऐश्वर्या रॉय, रणबीर कपूर आणि अनुष्का शर्मा यांच्या मुख्य भूमिका होत्या. हा चित्रपट पाहताना तो कमालीचा संथ आणि रटाळवाणा वाटू शकतो. पण त्याच्यातील संवाद आणि गाणी त्यासाठी तो एकदा पाहावा. प्रत्येक मुलगा आणि मुलीची गोष्ट एका विशिष्ट वळणावर येऊन ठेपते. ते वळण अनेकदा प्रेमाचे, मैत्रीचे असते हे त्यात दाखविण्यात आले आहे. पीकू - शूजित सरकार यांचे दिग्दर्शन असलेला पिकू यात दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, आणि इरफान खान यांनी अभिनय केला होता. मुलगी आणि वडिल यांच्यातील भावनिक बंध या चित्रपटातून उलगडण्यात आला आहे. प्रेक्षकांबरोबरच समीक्षकांनीही त्याला खूप पसंत केले होते. दिल चाहता है - बॉलीवूडमधील तरुणाईच्या दृष्टीने ट्रेंड सेटर मुव्ही म्हणून अमिर खान, अक्षय खन्ना आणि सैफ अली खानच्या दिल चाहता है कडे पाहिले जाते. गोव्यातील सुंदर चित्रण, श्रवणीय गाणी, प्रत्येकाचा आयुष्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन खूप काही शिकवून जाणारा आहे. व्हँलेटाईन डे च्या निमित्तानं हा चित्रपट एक वेगळी ट्रीट म्हणावी लागेल.



