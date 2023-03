Nilu Kohli: अभिनेत्री निलू कोहली यांच्या पतीचे निधन, बाथरूममध्ये सापडला मृतदेह..

By

Nilu Kohli's husband passes away : अनेक चित्रपट आणि मालिका गाजवणाऱ्या हिंदी मनोरंजन विश्वातील दिग्गज अभिनेत्री निलू कोहली यांच्या पतीचं निधन झालं आहे. हरमिंदर सिंग असे त्यांचे पतीचे नाव असून मुंबईतील राहत्या घरी बाथरूम मध्ये त्यांचा मृतदेह आढळला. या बातमीने बॉलीवुडवर मोठी शोककळा पसरली आहे.

(Veteran actress Nilu Kohli's husband passes away dead body found in bathroom at home)

आजवर आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकणाऱ्या अभिनेत्री निलू कोहली यांचे पती हरमिंदर सिंग कोहली यांचे शुक्रवारी मुंबईतील राहत्या घरी निधन झाले. त्यांची प्रकृती उत्तम होती परंतु शुक्रवारी दुपारी गुरुद्वारातून घरी परतल्यानंतर ते बाथरूममध्ये गेले आणि तिथेच कोसळले.

त्यावेळी घरात निलू कोहली नव्हत्या. ही बाब घरातील नोकरच्या लक्षात येताच त्याने बाथरूम मध्ये धाव घेतली तेव्हा हरमिंदर बेशुद्धावस्थेत पडले होते. त्यांना तातडीने हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले परंतु तिथे गेल्यावर डॉक्टरांनी हरमिंदर कोहली मृत झाल्याचे घोषित केले.



एका माध्यमाने दिलेल्या माहितीनुसार 'शुक्रवारी दुपारी दीड वाजता ही घटना घडली. ते सकाळी गुरुद्वारात गेले होते, आल्यावर ते फ्रेश होण्यासाठी बाथरूममध्ये गेले आणि तिथेच कोसळले. त्यांच्या घरी फक्त एक मदतनीस होता. तोही पण जेवणाची तयारी करत होता. पण बराच वेळ हरमिंदर यांचा आवाज येईना म्हणू ते झोपायला गेले असावे असे त्याला वाटले. पण, ते बेडरूममध्येही नव्हते. मग तो बाथरूम कडे गेला बाथरूमचा दरवाजा लॉक केला नव्हता. त्याने अंत डोकावले तर हरमिंदर बेशुद्ध होऊन पडले होते.' नीलू कोहली यांचा मुलगा परदेशी असल्याने हरमिंदर सिंग यांच्या पार्थिवावर रविवारी अंत्यसंस्कार करण्यात येतील.