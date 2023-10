Sam Bahadur: भारतीय सेनेचा गणवेश परिधान करताना कसं वाटलं? विकी कौशल म्हणाला...

By

विकी कौशल सध्या सॅम बहादुर सिनेमामुळे चर्चेत आलाय. विकीच्या सॅम बहादूर सिनेमाचा टीझर काल भेटीला आला. टीझरमध्ये विकीचा जबरदस्त अभिनय पाहायला मिळालाय.

विकी कौशल सॅम बहादुर सिनेमात भारतीय सेनेचे पहिले फील्ड मार्शल सॅम माणेकशॉ यांच्या भूमिकेत झळकत आहे. त्यानिमित्ताने विकीने त्याला आलेला अनुभव सर्वांसोबत शेअर केला.

(vicky kaushal express his feelings after wearing indian army uniform in sam bahadur teaser launch)

विकी कौशल सॅम बहादुरच्या टीझर लॉंचवेळी भावना व्यक्त करताना म्हणाला, "भारतीय लष्कराचा गणवेश परिधान करणे आणि सॅम माणेकशॉ यांची नेम प्लेट लावणे ही मोठी जबाबदारी आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत ADGPI (अतिरिक्त महासंचालनालय जनरल ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन) आणि भारतीय लष्कराने पूर्ण सहकार्य केले, त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे.

विकी कौशल पुढे म्हणाला, "जेव्हाही मी भारतीय सेनेला भेटायचो तेव्हा ते नेहमी म्हणायचा, 'योग्य पद्धतीने काम कर, आमचा सॅम शूर माणूस होता.' त्यामुळे नेहमीच काही ना काही दडपण असायचे. आम्ही आमच्या परीने प्रयत्न करत आहोत. आम्ही खरोखर कठोर परिश्रम केले आहेत. जेव्हा तुम्ही सॅन माणेकशॉ यांचा गणवेश परिधान करता तेव्हा अभिनेता म्हणून तुमची जबाबदारी वाढते."