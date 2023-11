Dunki Drop 1: लहानपणी 'अशोका'च्या सेटवर फॅन ते आज 'डंकी'मध्ये शाहरुखसोबत भुमिका, विकी कौशलचा थक्क करणारा प्रवास

Dunki Drop 1 Teaser News: शाहरुख खानच्या डंकी सिनेमाची सध्या सर्वांना उत्सुकता आहे. शाहरुख खानच्या डंकीची पहिली झलक बघण्यासाठी चाहते गेल्या अनेक दिवसांपासुन वाट पाहत होते. आज अखेर शाहरुखच्या वाढदिवसाला डंकी सिनेमा रिलीज झालाय.

डंकी सिनेमात शाहरुखसोबत विकी कौशल सुद्धा पाहायला मिळतोय. विकी पहिल्यांदाच डंकी निमित्ताने किंग खानसोबत काम करताना दिसतोय.

अशातच विकीचा एक जुना फोटो व्हायरल होतोय. जेव्हा तो सम्राट अशोका सिनेमाच्या सेटवर बालपणी शाहरुखसोबत दिसला होता. काय होता तो किस्सा. जाणुन घ्या.

(vicky kaushal in dunki Asoka set visit as a child to starring in Dunki, Vicky with SRK)

विकीचा शाहरुखसोबतचा जुना फोटो व्हायरल

माणसाचं नशीब त्याला कुठवर घेऊन जाईल काही सांगता यायचं नाही. विकी कौशलच्या बाबतीत सुद्धा हीच गोष्ट खरी ठरलीय. लहानपणी शाहरुखचा फॅन म्हणुन फोटो काढणाऱ्या विकीला पुढे शाहरुखसोबत सिनेमात काम करायला मिळेल याची कल्पनाही नसेल.

विकीचे बाबा प्रसिद्ध अॅक्शन डायरेक्टर शाम कौशल यांनी विकीचा एक फोटो शेअर केला होता. ज्यात मुंबईत सम्राट अशोक सिनेमाच्या शुटींगदरम्यान विकी शाहरुखसोबत फोटो काढताना दिसतोय. त्यानंतर आज विकी शाहरुखसोबत थेट डंकीमध्ये काम करताना दिसतोय.

विकी आणि शाहरुख एकत्र

राजकुमार हिरानींसोबत विकीने संजू सिनेमात अभिनय केला होता. आता विकी राजकुमार हिरानींसोबत पुन्हा एकदा डंकी निमित्ताने काम करतोय. यावेळी खास गोष्ट ती म्हणजे शाहरुख खान.

लहानपणी सम्राट अशोका सिनेमाच्या सेटवर विकीने फॅन म्हणुन शाहरुखसोबत फोटो काढला होता. आज हाच विकी शाहरुखसोबत एकाच सिनेमात अभिनय करतोय. सर्वांना या गोष्टीचा आनंद आहे.

डंकी सिनेमा डिसेंबरमध्ये रिलीज

विकी कौशलचा सॅम बहादूर सिनेमा २ डिसेंबर २०२३ ला रिलीज होतेय. डिसेंबरमध्ये काहीच दिवसांनी म्हणजेच २१ डिसेंबरला विकीचा शाहरुखसोबत असलेला डंकी सिनेमा रिलीज होतोय.

विकीच्या दोन्हा सिनेमांची प्रेक्षकांना उत्सुकता आहे. डंकीमध्ये शाहरुख - विकीशिवाय तापसी पन्नू, दिया मिर्झा, बोमन इराणी हे देखील चित्रपटात महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत.