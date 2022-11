Vikram Gokhale health update: विक्रम गोखलेंची प्रकृती पुन्हा खालावली..

By

Vikram Gokhale News: मराठी - हिंदी, नाटक, चित्रपट, मालिका यांच्या माध्यमातून गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ आपल्या अभिनयानं प्रेक्षकांच्या मनात आदराचे स्थान निर्माण केलेले अभिनेते विक्रम गोखले यांची पुन्हा प्रकृती खालावली आहे. शुक्रवार 25 नोव्हेंबर रोजी डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांच्या तब्येतीत सुधारणा होत असल्याचे बोलले जात होते, पण आज रुग्णालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार त्यांची प्रकृती पुन्हा खालावली असून ते अत्यावस्थ आहेत.

Vikram Gokhale health update still he is critical

चार दिवसांपूर्वी ज्येष्ठ अभिनेते विक्रम गोखले रुग्णालयात दाखल असून त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याच्या बातम्या समोर आल्या. त्यानंतर काहींनी त्यांचा मृत्यू झाल्याचीही अफवा उठवली. परंतु त्यांच्यावर उपचार सुरू असून ते बरे होतील यासाठी प्रार्थना करा असे आवाहन त्यांच्या कुटुंबीयांनी केले.

शुक्रवारी म्हणजेच 25 नोव्हेंबर रोजी दीनानाथ हॉस्पिटलचे जनसंपर्क अधिकारी शिरीष याडगीकर यांनी त्यांच्या प्रकृतीमध्ये सुधारणा होत असल्याची दिलासादायक माहिती दिली. 'त्यांच्या प्रकृतीमध्ये हळु हळु सुधारणा होत आहे. ते डोळे ही उघडत आहेत. पुढच्या ४८ तासात व्हेंटिलेटरची पण गरज भासणार नाही. तसेच बीपी आणि हृदयाची क्रिया सुरळीत सुरू आहे. ' असे मेडिकल बुलेटीनमध्ये दीनानाथ हॉस्पिटलचे जनसंपर्क याडगीकर यांनी म्हंटले होते. याला 24 तास होत असतानाच पुन्हा एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे.

विक्रम गोखले बरे होतील अशी बाळगत असतानाच, रुग्णालयाने एक मेडिकल बुलेटीन जाहीर केलं आहे. ज्यामध्ये विक्रम गोखले यांची प्रकृती अत्यावस्थ असून ते अजूनही व्हेंटीलेटरवर असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच त्यांची प्रकृती पुन्हा खालावल्याचेही म्हंटले आहे. या बुलेटीननंतर त्यांच्या चाहत्यांमध्ये पुन्हा एकदा चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.