Vikrant Massey And Sheetal Expecting Their First Child: लव्ह हॉस्टेल आणि हसीन दिलरुबा यांसारख्या चित्रपटांमध्ये आणि मिर्झापूर मधील बबलू पंडीतच्या भुमिकेने लोकप्रिय झालेला अभिनेता विक्रांत मॅसी हा गेल्या काही दिवसांपासून वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत होता.

त्याची पत्नी शीतल ठाकूर गर्भवती असून ती आई आणि विक्रांत मॅसी लवकरच बाबा होणार अशा बातम्या समोर आल्या होत्या. मात्र या कपलनं याबाबत अधिकृत माहिती दिली नव्हती त्यामुळे चाहते थोडे शाशंक होते. मात्र आता स्वत: विक्रांतने चाहत्यांना ही गोड बातमी दिली आहे.

पत्नी शीतल ठाकूरसोबतचा लग्नाचा फोटो शेयर त्यांनी एक पोस्ट शेयर केली आहे. ज्यात त्यांनी आयुष्याची नवी सुरुवात असं कॅप्शन दिलं आहे. सध्या त्यांची ही पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. दोघांचे चाहते त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव करत आहे.

दोघेही ALTBalaji च्या वेब शो 'Broken But Beautiful' च्या सेटवर भेटले होते. दोघेही अनेक वर्षांपासून एकमेकांना डेट करत होते. 2015 पासून एकमेकांना डेटिंग केल्यानंतर दोघांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. या जोडप्याने फेब्रुवारी 2022 मध्ये लग्न केले.

विक्रांत आगामी चित्रपट 12वी फेल, सेक्टर 36 आणि त्यानंतर येतो हसीन दिलरुबा 2 या चित्रपटांमध्ये दिसणार आहे. तर शीतलने 'अपस्टार्ट्स', 'ब्रिज मोहन अमर रहे' आणि 'छप्पर फड के' सारख्या अनेक चित्रपट आणि वेब शोमध्ये काम केले आहे.