अजुनही यौवनात मी! ७० च्या दशकातील लोकप्रिय अभिनेत्रींचा 'व्हेकेशन मोड ऑन'

एकेकाळी बॉलिवूडवर राज्य करणाऱ्या लोकप्रिय अभिनेत्री वहिदा रेहमान Waheeda Rehman, आशा पारेख Asha Parekh आणि हेलन Helen अंदमान आणि निकोबारमध्ये Andaman and Nicobar सुट्ट्यांचा आनंद घेत आहेत. या तिघींच्या 'व्हेकेशन'चे फोटो बॉलिवूड निर्माते तनुज गर्ग यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केले आहेत. या फोटोमध्ये वहिदा, आशा आणि हेलन या एका स्पीडबोटवर असल्याचं पाहायला मिळत आहे. वहिदा यांचा ड्राइव्हर सीटवर बसलेलाही एक फोटो आहे तर दुसऱ्या फोटोत त्या आशा पारेख यांच्यासोबत गप्पा मारण्यात मग्न झालेल्या दिसत आहेत. (Waheeda Rehman Asha Parekh and Helen are on a summer vacation in Andamans)

या तीन अभिनेत्रींचा फोटो पोस्ट करत तनुज यांनी लिहिलं, 'पहिला फोटो १०.०५.२१. जर 'दिल चाहता है' हा चित्रपट पुन्हा एकदा दिग्गज कलाकारांसोबत बनवायचं असेल, तर तो या तिघींना सोबत घेऊन असावा.. वहिदा रेहमान, आशा पारेख आणि हेलन. अंदमानमध्ये सुट्ट्यांचा आनंद घेत आहेत.' नेटकऱ्यांसह अनेक सेलिब्रिटींनीही या फोटोंवर कमेंट्स केल्या आहेत.

एप्रिल महिन्यातही या तिघींचा एका आयलँडवरील फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. या फोटोमध्ये वहिदा रेहमान समुद्रात स्नॉर्कलिंग करत असल्याचं पाहायला मिळत होतं. वहिदा, आशा आणि हेलन या एकमेकींच्या जिवलग मैत्रिणी असून काही दिवसांपूर्वी तिघी 'डान्स दिवाने ३'मध्ये झळकल्या होत्या.