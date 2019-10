'वॉर' चा बॉक्सऑफिसवर धमाका, तीन दिवसात रेकॉर्डब्रेक कमाई !

मुंबई : बॉलिवूड अभिनेता टायगर श्रॉफ आणि हृतिक रोशन यांचा 'वॉर' हा चित्रपट नुकताच प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाला प्रेक्षकांक़डून जबरदस्त प्रतिसाद मिळत आहे. दमदार अॅक्शन आणि उत्तम डान्स अशा क़ॉम्बिनेशनसह हृतिक आणि टायगर पहिल्यांदाच एकत्र दिसले आणि या जोडीने बॉक्सऑफिसवर कमाल केली आहे.

#War benchmarks...

Fifth #YRF film to cross cr in 3 days, after #Dhoom3, #Sultan, #TZH and #TOH.

#Highest grossing first 3 days for #HrithikRoshan, #TigerShroff and director #SiddharthAnand.#India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 5, 2019