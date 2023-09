Welcome To The Jungle: अख्खं बॉलिवूड एकाच सिनेमात, अक्षय कुमारच्या वाढदिवसानिमित्त 'वेलकम 3' ची घोषणा

By

Welcome To The Jungle News: अक्षय कुमारच्या वाढदिवसानिमित्त आज वेलकम टू द जंगल सिनेमाची घोषणा झालीय.

अक्षय कुमारच्या वेलकम टू द जंगल सिनेमाची खास पद्धतीने घोषणा करण्यात आलीय. या सिनेमाच्या टीझर अनाउंन्समेंट मध्ये असंख्य बॉलिबूड कलाकार दिसत आहेत

वेलकम 3 ची खास घोषणा

वेलकम 3 म्हणजेच वेलकम टू ग जंगल सिनेमात बॉलिवूड कलाकारांची फौज आहे. अक्षय कुमार, परेश रावल यांच्यासह सुनील शेट्टी, संजय दत्त, अर्शद वारसी, श्रेयस तळपदे, रवीना टंडन, जॅकलीन फर्नांडीस, दिशा पटानी, जॉनी लिव्हर, तुशार कपूर अशा कलाकारांच्या सिनेमात भुमिका आहेत.

एकूणच वेलकम 3 मध्ये संपूर्ण बॉलिवूड अवतरलेलं दिसतंय. सिनेमाचा ३ मिनिटांचा खास व्हिडीओ सध्या चांगलाच लक्ष वेधून घेतोय.