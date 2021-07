'बालिका वधू' मालिकेच्या कमाईचं काय केलं?; अविकाचा व्हिडीओ व्हायरल

अभिनेत्री अविका गौर Avika Gor 'बालिका वधू' Balika Vadhu या मालिकेतून घराघरात पोहोचली. या मालिकेत तिने आनंदीची भूमिका साकारली होती. मालिकेत काम करताना अविका १२-१३ वर्षांची होती. त्यावेळी दिलेल्या एका मुलाखतीदरम्यान तिने मालिकेतून मिळालेल्या पैशांचं काय करते, याचं उत्तर दिलं होतं. २००९ मध्ये 'काऊच विथ कोयल' या शोमध्ये तिने हजेरी लावली होती. त्यावेळी अविका १२ वर्षांची होती. 'मालिकेत काम केल्यामुळे मिळालेल्या पैशांचं तू करतेस', असा प्रश्न तिला विचारण्यात आला होता. (When Avika Gor revealed where her Balika Vadhu earnings go)

निवेदिका कोयल पुरीने अविकाला हा प्रश्न विचारला होता. त्यावर अविका म्हणाली, 'माझ्या वडिलांनी मला सांगितलं की ते इन्शुरन्स फंडात पैसे जमा करत आहेत आणि तुम्हाला माहितीये का, माझ्या 'पिगी बँक'मध्ये ५२२२ रुपये जमा आहेत.' या जमा केलेल्या पैशांचं काय करणार असं विचारलं असता ती पुढे म्हणाली, 'मी माझ्यासाठी काहीतरी चांगली वस्तू खरेदी करेन.'

अविका आता २४ वर्षांची झाली आहे. ती सध्या मिलिंद चंदवानीला डेट करतेय. 'ससुराल सिमर का' या मालिकेतील सहकलाकार मनिष रायसिंघन याच्यासोबतही अविकाचं नाव जोडलं गेलं होतं. मात्र या चर्चा खोट्या असल्याचं तिने नंतर एका मुलाखतीत स्पष्ट केलं.