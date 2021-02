जेव्हा हृतिक म्हणाला, "..म्हणून मी दुसऱ्या लग्नाचा विचार करत नाही"

बॉलिवूडचा 'ग्रीक गॉड' म्हणून ओळखला जाणारा अभिनेता हृतिक रोशनचं खासगी आयुष्य नेहमीच चर्चेत राहिलं आहे. २०१४ मध्ये हृतिकने पत्नी सुझान खानला घटस्फोट दिला. लग्नाच्या १५ वर्षांनंतर हे दोघं विभक्त झाले. मात्र घटस्फोटानंतरही या दोघांनी आपली मैत्री कायम ठेवली. आजही मुलांसाठी हे दोघं नेहमीच एकत्र येतात. मध्यंतरीच्या काळात त्याचं अभिनेत्री कंगना राणावतशी अफेअरच्या चर्चा रंगल्या. मात्र एका मुलाखतीत दुसऱ्या लग्नाबद्दल हृतिकला प्रश्न विचारला असता, त्याने साफ नकार दिला होता.

२०१७ मध्ये 'काबिल' चित्रपटाच्या प्रदर्शनानिमित्त हृतिकने फिल्मफेअरला मुलाखत दिली होती. या मुलाखतीत तो त्याच्या दुसऱ्या लग्नाबद्दल व्यक्त झाला होता. "मी दुसऱ्या लग्नाचा विचारच करत नाही. कारण मी आता जसा आहे, त्यात संतुष्ट आणि समाधानी आहे", असं उत्तर हृतिकने दिलं होतं. घटस्फोटानंतरही हृति आणि सुझान मिळून रेहान आणि रिधान या दोन मुलांची देखभाल करतात.

I request people to stop speculating. There will never be a reconciliation with @iHrithik. But we will always be good parents. #no1priority

— Sussanne Khan (@sussannekroshan) May 2, 2016