शाहरुखइतकं मानधन मागितल्याने करणने करिनाशी धरला होता अबोला

अभिनेत्री करिना कपूर खान आणि निर्मात-दिग्दर्शक करण जोहर यांनी बॉलिवूडमध्ये अनेकदा एकत्र काम केलं. हे दोघंही इंडस्ट्रीतील प्रतिष्ठित कुटुंबातून आलेले असून आता पुन्हा 'तख्त' या चित्रपटासाठी एकत्र काम करणार आहेत. मात्र काही वर्षांपूर्वी या दोघांमध्ये मतभेद झाले आणि त्यामुळे जवळपास नऊ महिन्यांहून अधिक काळ ते एकमेकांशी बोलत नव्हते. 'द अनसुटेबल बॉय' या आत्मचरित्रात करण जोहरने हा किस्सा सांगितला. "करिनाने खूप जास्त मानधन मागितलं होतं आणि त्यावेळी मला आर्थिक तोटासुद्धा सहन करावा लागला होता. करिनाचा मुझसे दोस्ती करोगे हा चित्रपट प्रदर्शत झाला होता आणि तेव्हाच मी तिला कल हो ना हो या चित्रपटाची ऑफर दिली होती. त्यासाठी तिने शाहरुख खानला जितकं मानधन मिळतंय, तितकंच मलासुद्धा मिळालं पाहिजे असा अट्टहास धरला होता. मी तिला म्हटलं ते शक्य नाही", असं करणने त्यात सांगितलं. "मला खूप दु:ख झालं होतं. मी तिला फोन करत होतो पण तिने फोन उचलला नाही. त्यानंतर लगेचच मी प्रिती झिंटाला ती भूमिका दिली. वादानंतर करिना आणि मी जवळपास वर्षभर बोलत नव्हतो. आम्ही पार्ट्यांमध्ये भेटायचो, पण कधीच एकमेकांशी बोलायचो नाही. तो खूपच मूर्खपणा होता", असं तो पुढे म्हणाला. हेही वाचा : मलायका-अर्जुनने गुपचूप उरकला साखरपुडा? अंगठीमुळे चर्चेला उधाण करण जोहरचे वडील न्यूयॉर्कमध्ये उपचार घेत असताना करिनाने त्याला कॉल केला. त्यावेळी करिनाने करणची माफीसुद्धा मागितली. त्यानंतर करिनाने धर्मा प्रॉडक्शन्सच्या बऱ्याच चित्रपटांमध्ये काम केलं. 'गुड न्यूज', 'एक मै और एक तू', 'व्ही आर फॅमिली', 'कुर्बान' आणि 'कभी खुशी कभी गम' या चित्रपटांमध्ये करिनाने भूमिका साकारल्या.

