इम्रान खान यांच्याशी रेखा करणार होती लग्न, पण..

क्रिकेट आणि बॉलिवूड यांचं खूप जुनं नातं आहे. अनेक बॉलिवूड अभिनेत्रींनी क्रिकेटर्सशी लग्न केलं तर काहींच्या अफेअर्सच्या चर्चा रंगल्या. अशीच चर्चा पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार आणि सध्याचे पंतप्रधान इम्रान खान Imran Khan आणि बॉलिवूडची एव्हरग्रीन अभिनेत्री रेखा Rekha यांच्या अफेअरची होती. ज्यावेळी इम्रान खान क्रिकेटमध्ये सक्रिय होते, तेव्हा तरुणींमध्ये त्यांची फार क्रेझ होती. अनेक अभिनेत्रींसोबत त्यांचं नाव जोडलं गेलं होतं आणि त्यापैकीच एक नाव होतं रेखा. रेखा यांच्या सौंदर्यावर बॉलिवूडमधील अनेक अभिनेते फिदा होते. त्यात अमिताभ बच्चन यांचाही समावेश होता. आरसपानी सौंदर्य असलेली रेखा इम्रानच्या प्रेमात पडल्याचं म्हटलं जातं. इतकंच नव्हे तर रेखाच्या आईने या दोघांच्या नात्याला होकार दिल्याचीही चर्चा होती. (When Rekha and former Pakistan skipper Imran Khan almost got married)

तेव्हाच्या वृत्तांनुसार, इम्रान खान हे एप्रिलचा संपूर्ण महिना मुंबईत राहिले होते. या काळात रेखा आणि ते अनेकदा एकमेकांशी भेटले. समुद्रकिनारी आणि नाईट क्लब्समध्येही ते फिरायला गेले होते. रेखाची आई या दोघांच्या लग्नाबाबत इतकी खूश होती की त्यांनी दिल्लीतल्या एका ज्योतिषाकडे त्यांची पत्रिकासुद्धा दाखवली होती, असं म्हटलं जातं.

मात्र एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत इम्रान खान म्हणाले, "रेखा यांच्यासोबत मी अविस्मरणीय वेळ घालवला. पण त्या नात्यातून आता मी पुढे आलो आहे. एका चित्रपट अभिनेत्रीशी लग्न करण्याचा माझा अजिबात विचार नाही." रेखा यांनी मात्र आजवर या नात्यावर कधीच भाष्य केलं नाही. नंतर इम्रान खान यांचं नाव अभिनेत्री झीनत अमान आणि शबाना आझमी यांच्याशीही जोडलं गेलं.