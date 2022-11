Bigg Boss Marathi 4: हे आहेत बिग बॉस मराठीच्या घरातले गद्दार.. आज होणार राडा..

By

bigg boss marathi: गेली काही दिवस 'गद्दार' हा शब्द महाराष्ट्रात वाऱ्यासारखा पसरला आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीमुळे प्रचलित झालेला हा शब्द आता तुम्हाला बिग बॉसच्या घरातही ऐकू येणार आहे. बिग बॉसच्या घरातही एक प्रकारचे राजकारणच सुरू असते. आज असलेला आपला मित्र उदय कधी आपल्यावर उलटेल सांगता येत नाही. त्यामुळे आपला ''गद्दार'' नेमका कोण? हे आजच्या भागात समोर येणार आहे. त्यासाठी एक खास टास्क खेळला जाणार आहे.

बिग बॉस मराठीचे चौथे पर्व सुरू होऊन आता चाळीस दिवस झाले आहेत. या चाळीस दिवसात आपण राडा, प्रेम, दंगा, तोडफोड सगळंच पाहिलं. सध्या घरातले वातावरण अत्यंत चढाओढीचे झाले आहे. प्रत्येकजण जिंकण्यासाठी झगडत आहे. कोण कुणावर कधी कुरघोडी करेल हेही सांगता येत नाही. अगदी एकमेकांचे मित्र मैत्रिणी म्हणवणारेही एकमेकांविरोधात उभे राहत आहे. म्हणूनच आजच्या भागात आपल्या विरोधात लढणारा 'गद्दार' ओळखायचा आहे.

नुकताच याचा प्रोमो समोर आला आहे. या प्रोमोमध्ये 'मित्र करणार मित्रावर वार.. जिगरी ठरला गद्दार' असे वाक्य ऐकू येते, मांजरेकर म्हणतात जो कोणी तुम्हाला गद्दार वाटत असेल त्याला हा बॅच लावा. आज 'गद्दार' नावाचा बॅच आपल्या गद्दारांना लावायचा आहे. प्रोमो मध्ये दिसले की, रुचिरा अपूर्वाला आणि अक्षय केळकर रोहित शिंदेला गद्दार ठरवतो. पण सर्वात मोठा धक्का मध्ये विकास त्याच्या लाडक्या दादाला म्हणजेच किरण मानेला गद्दार ठरवतो. हे पाहून सारेच चकित होतात. आता नेमकं कोण कुणाला गद्दार ठरवतय आणि त्यातून काय राडा होतोय, हे आजच्या भागात कळेलच.