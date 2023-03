Salman Khan: लॉरेन्स बिश्नोईनं आपल्या मुलाखतीत सर्वांसमोर सलमान खानला जीवे मारण्याची धमकी देऊन खळबळ उडवून दिली. त्यानंतर सलमानला धमकी देणारा ईमेल आला, आता या सगळ्या घटनांमुळे सलमानच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे.

यामुळे आता काळवीट शिकार केस पुन्हा चर्चेत आली आहे. हे प्रकरण १९९८ सालचं आहे. लॉरेन्स बिश्नोई तेव्हा साधारण ४ ते ५ वर्षांचा होता. त्यानं मुलाखतीत सांगितलं की सलमानविषयीचा त्याच्या मनातील राग हा तेव्हापासून आहे. त्यानं या मुलाखतीत धक्कादायक विधानं देखील केली आहेत..जी खूपच श़ॉकिंग आहेत.

एबीपी ला दिलेल्या मुलाखतीत लॉरेन्स बोलला की कोणत्याची जीवाची हत्या करणं आमच्यासाठी पाप आहे. आम्ही झाडांना देखील पाडत नाही. आणि सलमाननं आमच्या प्रदेशात येऊन एका जीवाची हत्या केली.

२०-२५ वर्ष ही केस चालू आहे. सलमाननं बिश्नोई समाजाचा अवमान केला आणि एकदा देखील माफी मागितली नाही.

जेव्हा लॉरेन्सला विचारलं गेलं की,' सलमानची ही केस झाली तेव्हा तो किती वर्षाचा होता'. तेव्हा लॉरेन्स म्हणाला,''तो ४ ते ५ वर्षांचा होता''.

जेव्हा त्याला विचारलं की,'अजूनही सलमानविषयी त्याच्या मनात राग का,तो त्याला माफ करू शकत नाही का?' यावर त्यानं उत्तर दिलं की, बिश्नोई समाजानं माफ केलं तर तो देखील सलमानला माफ करेल.(why lawrence bishnoi has so much anger for salman khan take a look at his 5 shocking statements)

लॉरेन्स म्हणाला,''लहानपणापासून मला त्याच्याविरोधात राग आहे. कधी संधी मिळाली तर चांगली अद्दल घडवेन आणि हिशोब बरोबरीचा करेन. आम्ही चोख उत्तर देऊ. बिश्नोई समाजानं माफ केलं तर मी देखील माफ करेन. सलमाननं माफी मागितली नाही तर आमच्या पद्धतीनं उत्तर देऊ. कोर्टाच्या भरोशावर राहणार नाही''.

ल़ॉरेन्सला जेव्हा विचारलं गेलं की,' हे सर्व तो पब्लिसिटीसाठी करत आहे का?' तेव्हा तो म्हणाला,''नावासाठी करायचं असतं तर शाहरुखला मारलं असतं. काहीतरी कारण आहे म्हणून तर असं करतोय मी. असं तर जुहू बीचवर कितीजण कोणत्याही सुरक्षेशिवाय फिरत असतात,त्यांना जाऊन मारेन''.

लॉरेन्स असं देखील म्हणाला की,'' मी धमकी नाही देत आहे, विनंती करत आहे. बीकानेरच्या पुढे आमच्या समाजाचं मंदीर आहे. आमच्या त्या मंदीरात जाऊन सलमाननं माफी मागावी. त्यानं मुद्दा छेडला होता..आता त्यालाच तो माफी मागून संपवावा लागेल. मी नाही तर त्याला कुणीतरी दुसरं देखील मारेल''.

लॉरेन्सला जेव्हा विचारलं की सिद्धू मुसेवालासोबत काय दुश्मनी होती? त्याला आपल्या मित्रांकरवी का मारलं? त्याच्या घरच्यांशी लॉरेन्सनं माफी मागितली का आता?

हेही वाचा: अदानी..हिंडेनबर्ग आणि भविष्य....

त्यावर लॉरेन्स म्हणाला,''त्याच्या कुटुंबाशी तर माफी मागेन कधीतरी.त्यांच्याशी माझी दुश्मनी नाही. सिद्धू जोपर्यंत जिवंत होता तोपर्यंत त्याच्या शरीराशी माझं शत्रूत्व होतं,आत्म्याशी नाही. आता त्याचा आत्मा परमात्म्याला जाऊन भेटला आहे''.

जेव्हा लॉरेन्सला विचारलं की, 'एका आई-वडलांच्या कमवत्या लायक मुलाला तू मारलंस'. तेव्हा हसत हसत लॉरेन्स म्हणाला,''लायक तर होता,मी देखील आहे..पण त्यानं माझ्या भावाला मारलं होतं. आमच्या गॅंगवॉरमध्ये घुसू पाहत होता. गाणं गात होता तोपर्यंत ठीक होतं.पण त्यानं माझ्या भावाला मारलं आणि सगळं चक्र फिरलं''.

लॉरेन्स म्हणाला,''सिद्धू देखील सलमान सारखा अहंकारी होता. मी अजून गुंड नाही बनलोय,जेव्हा सलमानला मारेन तेव्हा गुंड बनेन''.

हे काही पहिलं प्रकरण नाही ज्यामध्ये सलमानला काळवीट केसमध्ये धमकी मिळाली आहे. गेल्या वर्षी जूनमध्ये सलमान खानचे वडील सलीम खान यांना देखील धमकी मिळाली होती. तेव्हा लॉरेन्स बिश्नोई गॅंगच्या गूंडांनी सांगितलं होतं की ते सलमान खानला देखील मारण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ही गोष्ट त्यांनी सिद्धू मुसेवाला केसमध्ये अटक झाल्यानंतर कबूल केली होती.