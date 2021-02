..म्हणून राजीव कपूर आयुष्यभर वडील राज कपूर यांच्यावर होते नाराज

दिवंगत अभिनेते राज कपूर यांना बॉलिवूडचे शो मॅन मानले जाते. राज कपूर यांच्यानंतर त्यांची मुलं रणधीर कपूर, ऋषी कपूर आणि काही प्रमाणात राजीव कपूर यांनी वडिलांचा वारसा पुढे नेला. रणधीर व ऋषी कपूर यांना त्यांच्या करिअरमध्ये बरंच यश मिळालं. पण त्या तुलनेत राजीव कपूर मागेच राहिले. यासाठी राजीव कपूर त्यांचे वडील राज कपूर यांना जबाबदार मानत. राजीव कपूर यांनी 'एक जान है हम' या चित्रपटाद्वारे बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. पण हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर जोरदार आपटला. त्यानंतर 'राम तेरी गंगा मैली' या चित्रपटातून वडील राज कपूर यांनी मुलाला पुन्हा लाँच केलं. हा चित्रपट तुफान गाजला. चित्रपटातील राजीव कपूर यांच्या भूमिकेपेक्षा अभिनेत्री मंदाकिनीचीच चर्चा जोरदार झाली होती. धबधब्याखाली मंदाकिनीने दिलेला या चित्रपटातील सीन चांगलाच चर्चेत राहिला. चित्रपट गाजण्याचं श्रेय मंदाकिनीला जाऊ लागलं आणि हेच राजीव कपूर यांना पचेनासं झालं. यामुळे ते राज कपूर यांच्यावर नाराज झाले होते. 'राम तेरी गंगा मैली' या चित्रपटानंतर राज कपूर यांनी आपल्यासाठी आणखी एखादा मोठा प्रोजेक्ट हाती घ्यावा अशी राजीव कपूर यांची इच्छा होती. पण तसं काही झालं नाही. यामुळे वडिलांबद्दलची नाराजी त्यांच्या मनात दिवसेंदिवस वाढत चालली होती. या नाराजीमुळे राजीव कपूर यांनी 'राम तेरी गंगा मैली' या चित्रपटानंतर वडिलांसोबत कधीच काम केलं नाही.



Web Title: this is why rajiv kapoor was upset with father raj kapoor