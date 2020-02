Bigg Boss 13 : WWE फेम जॉन सिना झाला आसिम रियाझचा फॅन

पुणे : बिगबॉस 13 चे फिनालयला आता 10 दिवस बाकी आहेत त्यामुळे प्रत्येक कंटेस्टंट जिंकण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करत आहे. बिगबॉसचे चाहते देखील आपल्या आवडत्या कंटेस्टंटला सपोर्ट करण्यासाठी पुर्ण प्रयत्न करत आहेत. आपल्या आवडत्या कंटेस्टंटला सपोर्ट करण्यासाठी हे चाहते सोशलमिडियावर फोटो, व्हिडिओ शेअर करुन, टि्विट करुन, हॅशटॅग ट्रेंड करुन सपोर्ट करत आहेत. यामध्ये काही सेलिब्रिटी देखील मागे नाहीत.

आपल्या आवडत्या कंटेस्टंटला सपोर्ट करण्यासाठी हे सेलिब्रिटी सोशल मिडियावर अॅक्टिव्ह आहेत. सध्या एका सेलिब्रिटीने बिगबॉस 13 कंटेस्टंट आसिम रियाजचा फोटो शेअर केल्यामुळे सोशल मिडियावर जोरदार चर्चा सुरु आहे. हा सेलिब्रिटी कोणी बॉलीवूड सेलिब्रिटी नसून WWE फेम जॉन सिना आहे.



जॉन सिना याने इंस्टाग्राम अकांऊटवरुन आसिम रियाजचा फोटो शेअर केला आहे. हा फोटो शेअर होताच आसिमचे चाहते, जॉन सिना आसिमचा फॅन असल्याचा दावा करत आहेत.जॉन सिना नेहमी आपल्या इंस्टाग्राम अकांऊटवर असेच काही फोटो शेअर करत असतो. या फोटोंना कोणतेही कॅप्शन देत नाही. एका मुलाखती दरम्यान जॉन सिना अशा पोस्ट बद्दल विचारले असता त्यांना या फोटोंमधून त्यांना प्रेरणा मिळत असल्याचे सांगितले. जॉन सिना यांनी या आधी अशाच प्रकारे शाहरुख खान, रणवीर कपूर, सुशांत सिंह राजपूत आणि विराट कोहली या सारख्या सेलिब्रिटींचे फोटो आपल्या इंस्टाग्रामवर पोस्ट केले आहेत. आता या सेलिब्रिटींमध्ये आसिम रियाजची देखील गिनती केली जात आहे.

Congratulations #SidHearts for creating a new history! 10 MILLION TWEETS for #ChartbusterSid !!! You guys are breaking all the records one tweet at a time!!! Setting the bar and raising it!! UNBELIEVABLE is the word! Can’t thank you all enough for your undying support for Sid! pic.twitter.com/4nvfovhTSq

— Sidharth Shukla (@sidharth_shukla) January 19, 2020